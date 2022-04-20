https://ria.ru/20220420/posolstva-1784476781.html
МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР
МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022
МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР
Работа по открытию посольств РФ в ДНР и ЛНР ведется, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:31
2022-04-20T13:31
2022-04-20T14:02
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
днр
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в мире
евгений иванов (дипломат)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Работа по открытию посольств РФ в ДНР и ЛНР ведется, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие", - сказал Иванов журналистам.При этом он добавил, что пока даты открытия дипмиссий нет.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Луганской и Донецкой народными республиками после признания их независимости.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), днр, лнр, в мире, евгений иванов (дипломат), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
13:31 20.04.2022 (обновлено: 14:02 20.04.2022)
МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР
Замглавы МИД Иванов: работа по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР ведется