https://ria.ru/20220420/posolstva-1784476781.html

МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР

МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022

МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР

Работа по открытию посольств РФ в ДНР и ЛНР ведется, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:31

2022-04-20T13:31

2022-04-20T14:02

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

днр

лнр

в мире

евгений иванов (дипломат)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Работа по открытию посольств РФ в ДНР и ЛНР ведется, заявил в среду замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Работа ведется, заключаются соглашения соответствующие", - сказал Иванов журналистам.При этом он добавил, что пока даты открытия дипмиссий нет.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Луганской и Донецкой народными республиками после признания их независимости.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), днр, лнр, в мире, евгений иванов (дипломат), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин