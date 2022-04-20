https://ria.ru/20220420/poruchitelstva-1784320812.html

Малый бизнес получил 18 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП

Малый бизнес получил 18 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП - РИА Новости, 20.04.2022

Малый бизнес получил 18 млрд рублей под "зонтичные" поручительства КМСП

Объем кредитов, полученных малым и средним бизнесом под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП), в первом квартале этого года составил 18 миллиардов... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:00

2022-04-20T10:00

2022-04-20T10:00

корпорация мсп

малый бизнес

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Объем кредитов, полученных малым и средним бизнесом под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП), в первом квартале этого года составил 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба корпорации.Получателями кредитов стали 1,5 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей, где работают почти 24 тысячи сотрудников. При этом 99% по количеству, и 90% по объему полученных кредитных средств пришлось на представителей малого и микробизнеса, уточняется в сообщении."Зонтичный" механизм дает предпринимателям возможность получить кредит на более выгодных, по сравнению со стандартными, условиях. Ведь наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.Чаще всего малый и средний бизнес обращался в банки за пополнением оборотных средств (15 миллиардов рублей). Регионами-лидерами по количеству выданных кредитов стали Краснодарский край, республика Крым, Москва, Ростовская и Новосибирская области. Наиболее востребованы "зонтичные" поручительства были в торговле, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной сфере, отмечается в сообщении.По данным КМСП, банком-партнером, выдавшим наибольшее количество кредитов на максимальную сумму стал Сбербанк — 763 кредита на 8,16 миллиардов рублей. В свою очередь, Альфа-Банк предлагал заемщикам наименьшую среднюю процентную ставку - 10,79% годовых.В числе компаний, воспользовавшихся "зонтичным" поручительством, в корпорации называют "Цифровые привычки", предлагающую финтех-решения для бизнеса. Компания получила кредит от МСП Банка на 10 миллионов рублей под поручительство КМСП на 5 миллионов рублей. В свою очередь, предприятие "АлОрто" получило кредит Альфа-Банка на 6 миллионов рублей под поручительства в 3 миллиона рублей. Компания имеет современный протезно-ортопедический центр по изготовлению специализированной продукции и реабилитации пациентов.

https://ria.ru/20220419/podderzhka-1784235492.html

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, малый бизнес, россия