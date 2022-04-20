07:04 20.04.2022 (обновлено: 09:39 20.04.2022)
Житель Попасной рассказал, как ему пришлось похоронить жену в огороде
Житель Попасной рассказал, что ему пришлось хоронить погибшую при обстреле жену в огороде
ПЕРВОМАЙСК, 20 апр - РИА Новости. Геннадий Шлапин, житель города Попасная (ЛНР), где продолжаются боевые действия, сообщил РИА Новости, что его жена погибла при обстреле со стороны украинских военных, и ему пришлось хоронить ее в своем огороде.
Шлапин признался, что сам получил осколочное ранение в ногу.
"Сидим с женой. Упал снаряд. Мне чуть-чуть в ногу, а ее раз — и не стало. В хате. И вроде не стреляли уже. Как бабахнет — и все", — рассказал Шлапин. Из-за продолжения обстрелов ее пришлось похоронить в огороде.
Вдовец прожил в Попасной ещё несколько дней, ожидая эвакуации. Вскоре его дом был разрушен в результате обстрела. Мужчина в это время укрывался в погребе у соседей.
"Ничего хорошего. Все дома, что были, разрушены — что спалили, что разрушили", — описал мужчина ситуацию в Попасной.
В среду Шлапина вывезли в соседний город Первомайск, где сейчас более безопасно. Здесь он получает продукты и медицинскую помощь, его поселили в общежитие для беженцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.