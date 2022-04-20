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В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации - РИА Новости, 20.04.2022
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В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации
В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации - РИА Новости, 20.04.2022
В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации
В парламенте Крыма предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:24
2022-04-20T16:49
владимир константинов
леонид кравчук
леонид кучма
наталья поклонская
общество
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В парламенте Крыма предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине.Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.В ходе заседания крымского парламента в среду депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - сказал Дремов.Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в комментарии журналистам заявил, что поддерживает мнение Дремова.В среду парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семерых человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.
https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html
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владимир константинов, леонид кравчук, леонид кучма, наталья поклонская, общество, республика крым, украина, россия
15:24 20.04.2022 (обновлено: 16:49 20.04.2022)
 
В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации

Крымский депутат Дремов предложил лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В парламенте Крыма предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине.
Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
12:53
Глава Россотрудничества отреагировал на слова Поклонской о спецоперации
В ходе заседания крымского парламента в среду депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - сказал Дремов.
Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в комментарии журналистам заявил, что поддерживает мнение Дремова.

"С уважением относимся к высказыванию любого депутата. Для нашей команды буква Z - это священная буква, я не хочу ни с кем вступать в полемику. Спецоперация поддержана, мы понимаем, зачем она делается. Этот путь необходимо пройти, без этого демилитаризацию и денацификацию никак не сделать. Если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону, когда она восемь лет бомбила детские сады, школы и убивала детей… Это мнение депутата (Дремова - ред.), он совершенно прав, аплодисменты в зале выразили ему полную поддержку", - сказал Константинов.

В среду парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семерых человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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