https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784506885.html

В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации

В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации - РИА Новости, 20.04.2022

В Крыму предложили лишить Поклонскую наград за высказывания о спецоперации

В парламенте Крыма предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:24

2022-04-20T15:24

2022-04-20T16:49

владимир константинов

леонид кравчук

леонид кучма

наталья поклонская

общество

республика крым

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. В парламенте Крыма предложили лишить заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине.Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. По ее мнению, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.В ходе заседания крымского парламента в среду депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал высказывания Поклонской. "Буквально вчера посмотрел интервью нашей крымчанки Натальи Владимировны, мне кажется, ей необходимо извиниться. Если такое еще раз будет продолжаться, ее тоже необходимо лишить всех званий и наград", - сказал Дремов.Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов в комментарии журналистам заявил, что поддерживает мнение Дремова.В среду парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семерых человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

https://ria.ru/20220420/poklonskaya-1784466809.html

https://ria.ru/20220308/poklonskaya-1777173365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, леонид кравчук, леонид кучма, наталья поклонская, общество, республика крым, украина, россия