12:53 20.04.2022 (обновлено: 13:02 20.04.2022)
Глава Россотрудничества отреагировал на слова Поклонской о спецоперации
Глава Россотрудничества Примаков: ведомство сделает выводы в отношении Поклонской
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россотрудничество сделает выводы в отношении замглавы ведомства Натальи Поклонской после ее высказываний о спецоперации на Украине, сообщил глава агентства Евгений Примаков.
Ранее в интервью Youtube-каналу Поклонская, высказывая свое личное мнение, раскритиковала отношение в обществе к одному из неофициальных символов специальной военной операции - букве Z. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно" и говорит об опасности слепо поклоняться любым символам.
В своем Telegram-канале Примаков написал, что "символ Z, которым отмечена наша военная техника, так же как и V, стали самым народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла - террористов и бандформирований режима".
"Что же касается определенного волюнтаризма и выражения свободы мнений госслужащими в связи с исполнением ими обязанностей в федеральном агентстве, то интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", - написал Примаков.
В свою очередь пресс-секретарь ведомства Надана Фридрихсон заявила в своем Telegram-канале, что "в России нет практики принуждения к тем или иным взглядам, люди высказывают разные мнения относительно спецоперации на Украине".
"Но есть профессиональная этика. Вы не работаете на госслужбе во внешнеполитическом ведомстве, если не поддерживаете внешнюю политику государства. Все просто", - добавила она.
По ее словам, "беззаботное время провокационных комментариев ради повышения цитируемости прошло" и нужно определяться - "пиар-самоидентификация или реальный рабочий процесс".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.