https://ria.ru/20220420/pogoda-1784510729.html
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны
Температура воздуха в Москве на Балчуге превысила 16 градусов, это самые теплые показатели этой весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:39
2022-04-20T15:39
2022-04-20T15:39
общество
москва
погода
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на Балчуге превысила 16 градусов, это самые теплые показатели этой весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В 15.00 на ВДНХ - плюс 15,5, на Балчуге - плюс 16,5. Самые теплые показатели этой весны состоялись", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20220420/dozhd-1784442828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны
Температура в Москве в среду превысила 16 градусов
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на Балчуге превысила 16 градусов, это самые теплые показатели этой весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В 15.00 на ВДНХ - плюс 15,5, на Балчуге - плюс 16,5. Самые теплые показатели этой весны состоялись", - сказал Тишковец.