https://ria.ru/20220420/pogoda-1784510729.html

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны

Температура воздуха в Москве на Балчуге превысила 16 градусов, это самые теплые показатели этой весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:39

2022-04-20T15:39

2022-04-20T15:39

общество

москва

погода

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве на Балчуге превысила 16 градусов, это самые теплые показатели этой весны, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В 15.00 на ВДНХ - плюс 15,5, на Балчуге - плюс 16,5. Самые теплые показатели этой весны состоялись", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220420/dozhd-1784442828.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода