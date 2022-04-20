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Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022
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Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:15
2022-04-20T12:15
общество
москва
россия
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня воздух в Москве прогреется до самой высокой отметки с начала весны. Несмотря на ветреную погоду, после полудня столбики термометров в условиях активного солнца поднимутся до плюс 15", - рассказал специалист.
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общество, москва, россия, погода, центр "фобос", евгений тишковец
12:15 20.04.2022
 
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны

Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в Москве в среду прогреется до 15 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня воздух в Москве прогреется до самой высокой отметки с начала весны. Несмотря на ветреную погоду, после полудня столбики термометров в условиях активного солнца поднимутся до плюс 15", - рассказал специалист.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:52
Москвичам рассказали о погоде на пасхальные выходные
 
ОбществоМоскваРоссияПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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