https://ria.ru/20220420/pogoda-1784457059.html

Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны

Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022

Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны

Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:15

2022-04-20T12:15

2022-04-20T12:15

общество

москва

россия

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня воздух в Москве прогреется до самой высокой отметки с начала весны. Несмотря на ветреную погоду, после полудня столбики термометров в условиях активного солнца поднимутся до плюс 15", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20220420/paskha-1784449040.html

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Владимир Лаврентьев

общество, москва, россия, погода, центр "фобос", евгений тишковец