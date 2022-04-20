https://ria.ru/20220420/pogoda-1784457059.html
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны - РИА Новости, 20.04.2022
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:15
2022-04-20T12:15
2022-04-20T12:15
общество
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россия
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны, несмотря на ветреную погоду, будет до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня воздух в Москве прогреется до самой высокой отметки с начала весны. Несмотря на ветреную погоду, после полудня столбики термометров в условиях активного солнца поднимутся до плюс 15", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20220420/paskha-1784449040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Воздух в Москве в среду прогреется до самой высокой отметки с начала весны
Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в Москве в среду прогреется до 15 градусов