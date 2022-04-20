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Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 14 получили ранения
Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 14 получили ранения - РИА Новости, 20.04.2022
Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 14 получили ранения
Пятеро военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:06
2022-04-20T19:06
2022-04-20T19:15
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Пятеро военнослужащих Донецкой народной республики погибли за сутки, еще 14 получили ранения, сообщает Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/dnr-1784432082.html
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в мире, днр, донбасс, украина, донецкая народная республика
19:06 20.04.2022 (обновлено: 19:15 20.04.2022)
Пятеро военных ДНР погибли за сутки, 14 получили ранения
В ДНР сообщили, что пятеро военных погибли за сутки, 14 получили ранения