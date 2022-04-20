https://ria.ru/20220420/podmoskove-1784517596.html
Поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в Подмосковье
Поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2022
Поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в Подмосковье
Новый поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в среду в Московской области торжественной церемонией, приуроченной к 80-й годовщине окончания Битвы под... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:56
2022-04-20T15:56
2022-04-20T15:56
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Новый поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в среду в Московской области торжественной церемонией, приуроченной к 80-й годовщине окончания Битвы под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства.Церемония прошла в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске."У нас сегодня очень важная дата - 80 лет назад, 20 апреля, закончилась битва за Москву. Я бы сегодня хотела сказать огромное спасибо нашим поисковикам за то, что сохраняете память, не даете переписать историю, вовлекаете детей в это нужное и важное дело, прививаете им любовь к Родине", - приводятся в сообщении слова министра областного правительства по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.Она добавила, что в среду в регионе открывается уникальная выставка "Без срока давности. Суды истории". Выставка будет работать во всех регионах России. В Подмосковье она будет "гастролировать" по всей территории области. Экспозиция, включающая архивные документы, посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.За вклад в увековечивание памяти защитников Отечества и установление имен погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны руководители подмосковных поисковых отрядов были награждены медалями министерства обороны РФ.Как отметили в пресс-службе, сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 2,5 тысяч человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. В 2021 году была проведена 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), красногорск
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Новый поисковый сезон "Вахта памяти 2022" открылся в среду в Московской области торжественной церемонией, приуроченной к 80-й годовщине окончания Битвы под Москвой, сообщает пресс-служба облправительства.
Церемония прошла в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске
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"У нас сегодня очень важная дата - 80 лет назад, 20 апреля, закончилась битва за Москву. Я бы сегодня хотела сказать огромное спасибо нашим поисковикам за то, что сохраняете память, не даете переписать историю, вовлекаете детей в это нужное и важное дело, прививаете им любовь к Родине", - приводятся в сообщении слова министра областного правительства по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Она добавила, что в среду в регионе открывается уникальная выставка "Без срока давности. Суды истории". Выставка будет работать во всех регионах России. В Подмосковье она будет "гастролировать" по всей территории области. Экспозиция, включающая архивные документы, посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.
За вклад в увековечивание памяти защитников Отечества и установление имен погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны руководители подмосковных поисковых отрядов были награждены медалями министерства обороны РФ.
"Сегодняшняя награда – результат наших предыдущих командировок. Мы обнаружили и подняли фрагменты самолета ЯК-1 и останки летчика. Сейчас проходят последние архивные состыковки, чтобы установить его имя. На сегодняшний день в нашем отряде 12 человек - учащиеся общеобразовательных заведений Красногорска (с 5-го по 11-й класс) и офицеры запаса Нахабинского инженерного гарнизона. Мы набираем волонтеров, то есть любой житель Красногорска может присоединиться к экспедиции", - рассказал председатель поискового отряда "Герои неба" Андрей Кушнир.
Как отметили в пресс-службе, сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 2,5 тысяч человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. В 2021 году была проведена 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.