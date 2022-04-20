https://ria.ru/20220420/podmoskove-1784496550.html
В Подмосковье построят семеноводческий комплекс в рамках импортозамещения
В Подмосковье построят семеноводческий комплекс в рамках импортозамещения - РИА Новости, 20.04.2022
В Подмосковье построят семеноводческий комплекс в рамках импортозамещения
Семеноводческий комплекс построят в Московской области в рамках импортозамещения, он обеспечит регион семенами на 100%, Россию - на 33%, говорится в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:52
2022-04-20T14:52
2022-04-20T14:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семеноводческий комплекс построят в Московской области в рамках импортозамещения, он обеспечит регион семенами на 100%, Россию - на 33%, говорится в Telegram-канале подмосковного Минсельхозпрода."Реализация проекта позволит значительно снизить зависимость от завоза семян и посадочного материала из-за рубежа. С открытием предприятия для жителей Подмосковья будет создано дополнительно более 150 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.Завод сможет производить до 1 тонны семян в год, добавили в министерстве."По итогам реализации всего проекта планируется обеспечить Московскую область семенами составит – 100 %, а Российской Федерации – 33%", - уточнили в сообщении.
https://ria.ru/20220418/subsidii-1784185058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, импортозамещение