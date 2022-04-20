https://ria.ru/20220420/podmoskove-1784458718.html

Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье

Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2022

Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье

Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:22

2022-04-20T12:22

2022-04-20T12:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно справке пресс-службы, на территории Подмосковья зарегистрировано свыше 10 тысяч транспортных средств полностью или частично оборудованных электрическими двигателями."В целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в 2022 году в Московской области планируется разместить 64 быстрых зарядных станции. На эти цели из федерального бюджета Московской области выделено 173 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья.

https://ria.ru/20220419/videokamery-1784378021.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)