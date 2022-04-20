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Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220420/podmoskove-1784458718.html
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2022
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье
Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:22
2022-04-20T12:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно справке пресс-службы, на территории Подмосковья зарегистрировано свыше 10 тысяч транспортных средств полностью или частично оборудованных электрическими двигателями."В целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в 2022 году в Московской области планируется разместить 64 быстрых зарядных станции. На эти цели из федерального бюджета Московской области выделено 173 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
12:22 20.04.2022
 

Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Людмила Попова
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Согласно справке пресс-службы, на территории Подмосковья зарегистрировано свыше 10 тысяч транспортных средств полностью или частично оборудованных электрическими двигателями.
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"В целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в 2022 году в Московской области планируется разместить 64 быстрых зарядных станции. На эти цели из федерального бюджета Московской области выделено 173 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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