https://ria.ru/20220420/podmoskove-1784458718.html
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье - РИА Новости, 20.04.2022
Более 60 зарядных станций для электромобилей построят в Подмосковье
Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:22
2022-04-20T12:22
2022-04-20T12:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Свыше 60 быстрых зарядных станций для электромобилей организуют в Подмосковье до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Согласно справке пресс-службы, на территории Подмосковья зарегистрировано свыше 10 тысяч транспортных средств полностью или частично оборудованных электрическими двигателями."В целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры в 2022 году в Московской области планируется разместить 64 быстрых зарядных станции. На эти цели из федерального бюджета Московской области выделено 173 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что владельцы электромобилей могут бесплатно парковаться на платных парковках Подмосковья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)