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Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства
Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства - РИА Новости, 20.04.2022
Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства
Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, отметив, что Россия красива благодаря таким людям, как они, и пообещал им поддержку государства. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:03
2022-04-20T15:03
общество
россия
луганск
волонтеры
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, отметив, что Россия красива благодаря таким людям, как они, и пообещал им поддержку государства."Вы знаете, мы часто говорим про нашу страну, про Россию, говорим, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Точно совершенно. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Путин напомнил, что волонтерское движение начало развиваться не так давно, "но приобрело просто огромный масштаб"."Очередной всплеск был, конечно, связан с пандемией. Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова - ред.) мне неоднократно и много раз говорила о том, как волонтеры помогают людям в преодолении тех сложностей, с которыми мы столкнулись все", - добавил президент."Волонтеры действуют искренне, бескорыстно. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы вас поддержать", - сказал Путин.Голикова также выразила благодарность волонтерам за акцию "Мы вместе" и помощь в оказании медицинской помощи."На самом деле работа продолжается... Я совсем недавно с ними встречалась. Они рассказывают невероятные, иногда жуткие, иногда трогательные истории тех людей, которые восемь лет провели в Луганске и Донецке", - также сообщила вице-премьер.
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783729934.html
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общество, россия, луганск, волонтеры, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
15:03 20.04.2022
 
Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства

Владимир Путин поблагодарил волонтеров, отметив, что Россия красива благодаря таким людям

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтеров, отметив, что Россия красива благодаря таким людям, как они, и пообещал им поддержку государства.
"Вы знаете, мы часто говорим про нашу страну, про Россию, говорим, что она мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы. Точно совершенно. Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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Путин напомнил, что волонтерское движение начало развиваться не так давно, "но приобрело просто огромный масштаб".
"Очередной всплеск был, конечно, связан с пандемией. Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова - ред.) мне неоднократно и много раз говорила о том, как волонтеры помогают людям в преодолении тех сложностей, с которыми мы столкнулись все", - добавил президент.
"Волонтеры действуют искренне, бескорыстно. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы вас поддержать", - сказал Путин.
Голикова также выразила благодарность волонтерам за акцию "Мы вместе" и помощь в оказании медицинской помощи.
"На самом деле работа продолжается... Я совсем недавно с ними встречалась. Они рассказывают невероятные, иногда жуткие, иногда трогательные истории тех людей, которые восемь лет провели в Луганске и Донецке", - также сообщила вице-премьер.
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ОбществоРоссияЛуганскВолонтерыАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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