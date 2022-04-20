https://ria.ru/20220420/plen-1784552315.html

Пленные украинские националисты заявили, что не знали о возможности сдаться

Пленные украинские националисты заявили, что не знали о возможности сдаться - РИА Новости, 20.04.2022

Пленные украинские националисты заявили, что не знали о возможности сдаться

Плененные украинские националисты рассказали, что командование не сообщало им об открытии российскими военными гуманитарных коридоров для решивших сдаться,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:43

2022-04-20T17:43

2022-04-20T17:43

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Плененные украинские националисты рассказали, что командование не сообщало им об открытии российскими военными гуманитарных коридоров для решивших сдаться, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.На кадрах - депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и несколько бойцов батальона "Ахмат". Делимханов провел допрос четверых сдавшихся в плен украинских военных. Они рассказали, что боялись сдаться в плен, хотя сложившиеся в последнее время условия были ужасными: на троих "бутылка воды, банка горошка, плюс отношение, как к мясу". Депутат сообщил им, что гуманитарные коридоры для решивших сдаться российские военные открывали регулярно, и поинтересовался, информировали ли их об этом. "Нет", - ответили пленные, а затем призвали сослуживцев сложить оружие, а командиров – подумать о судьбах "молодых пацанов, у которых жизнь только начинается".Как отметил глава Чечни, пленные сохранили свои жизни и теперь у них есть надежда на то, что в скором времени они смогут вернуться к своим семьям целыми и невредимыми."А тех, кто не собирается сдаваться российским войскам, неизбежно ждёт расплата за все преступления, которые совершались бандеровцами и нациками на протяжении долгих восьми лет над жителями Донбасса. Россия не враг Украине и никогда не враждовала с ней. Но правящий режим в этой стране посягнул на жизнь и свободу жителей Донбасса, а также на государственные интересы России в пользу Европы и США", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784393714.html

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

https://ria.ru/20220419/plennye-1784340030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины