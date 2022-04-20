04:49 20.04.2022 (обновлено: 12:42 20.04.2022)
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
Глава Калининградской области Алиханов: поддержим перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит в РФ, рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Достаточно большое количество калининградских перевозчиков работали на европейском рынке. Это не только Польша. Это и Германия, Франция - много где они занимались бизнесом. Конечно, для них сейчас не очень позитивные новости с закрытием, но у них есть возможности, и они уже этим занимаются, переориентироваться на перевозки в Россию", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.
По его словам, сейчас правительство совместно с перевозчиками и представителями торгово-промышленной палаты работает над разработкой ряда мер поддержки.
Алиханов также отметил, что сейчас все перевозчики, занимающиеся транзитом через территорию Литвы из Калининграда в другие регионы России и обратно, продолжают работать.
"Мы на прошлой неделе проводили совещание с бизнесом. Все на самом деле жили негативными ожиданиями и готовились, что решение будет без учета транзита в Калининград. Поэтому рассматриваем текущий момент, наоборот, с позитивной стороны", — поделился Алиханов.
В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.