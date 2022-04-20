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Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций - РИА Новости, 20.04.2022
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Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций - РИА Новости, 20.04.2022
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций
Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:49
2022-04-20T12:42
экономика
калининград
россия
литва
евросоюз
антон алиханов
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит в РФ, рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.По его словам, сейчас правительство совместно с перевозчиками и представителями торгово-промышленной палаты работает над разработкой ряда мер поддержки.Алиханов также отметил, что сейчас все перевозчики, занимающиеся транзитом через территорию Литвы из Калининграда в другие регионы России и обратно, продолжают работать."Мы на прошлой неделе проводили совещание с бизнесом. Все на самом деле жили негативными ожиданиями и готовились, что решение будет без учета транзита в Калининград. Поэтому рассматриваем текущий момент, наоборот, с позитивной стороны", — поделился Алиханов.В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/perevozki-1784403829.html
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экономика, калининград, россия, литва, евросоюз, антон алиханов, калининградская область
04:49 20.04.2022 (обновлено: 12:42 20.04.2022)
 
Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций

Глава Калининградской области Алиханов: поддержим перевозчиков, работавших в ЕС до санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит в РФ, рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Достаточно большое количество калининградских перевозчиков работали на европейском рынке. Это не только Польша. Это и Германия, Франция - много где они занимались бизнесом. Конечно, для них сейчас не очень позитивные новости с закрытием, но у них есть возможности, и они уже этим занимаются, переориентироваться на перевозки в Россию", — сказал губернатор в интервью РИА Новости.
По его словам, сейчас правительство совместно с перевозчиками и представителями торгово-промышленной палаты работает над разработкой ряда мер поддержки.
Алиханов также отметил, что сейчас все перевозчики, занимающиеся транзитом через территорию Литвы из Калининграда в другие регионы России и обратно, продолжают работать.
Погрузка автопоездов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
04:15
В Калининграде попросили не ограничивать автоперевозки из ЕС
"Мы на прошлой неделе проводили совещание с бизнесом. Все на самом деле жили негативными ожиданиями и готовились, что решение будет без учета транзита в Калининград. Поэтому рассматриваем текущий момент, наоборот, с позитивной стороны", — поделился Алиханов.
В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.
Читайте полный текст интервью >>>
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
03:21
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву
 
ЭкономикаКалининградРоссияЛитваЕвросоюзАнтон АлихановКалининградская область
 
 
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