https://ria.ru/20220420/perevozchiki-1784404606.html

Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций

Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций - РИА Новости, 20.04.2022

Калининградские власти поддержат перевозчиков, работавших в ЕС до санкций

Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T04:49

2022-04-20T04:49

2022-04-20T12:42

экономика

калининград

россия

литва

евросоюз

антон алиханов

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Калининградские перевозчики, которые раньше работали в ЕС и попали под санкции, получат поддержку от властей региона, они смогут переориентироваться на транзит в РФ, рассказал РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.По его словам, сейчас правительство совместно с перевозчиками и представителями торгово-промышленной палаты работает над разработкой ряда мер поддержки.Алиханов также отметил, что сейчас все перевозчики, занимающиеся транзитом через территорию Литвы из Калининграда в другие регионы России и обратно, продолжают работать."Мы на прошлой неделе проводили совещание с бизнесом. Все на самом деле жили негативными ожиданиями и готовились, что решение будет без учета транзита в Калининград. Поэтому рассматриваем текущий момент, наоборот, с позитивной стороны", — поделился Алиханов.В рамках пятого пакета санкций ЕС запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Транзит в Калининград при этом не был запрещен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/perevozki-1784403829.html

https://ria.ru/20220420/tranzit-1784402120.html

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экономика, калининград, россия, литва, евросоюз, антон алиханов, калининградская область