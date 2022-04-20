https://ria.ru/20220420/perets-1784501230.html

Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона

Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона - РИА Новости, 20.04.2022

Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона

Шестеро школьников госпитализировали в Нижнем Новгороде в результате распыления перцового баллончика, трое из них в реанимации, сообщает следственное управление РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:03

2022-04-20T15:03

2022-04-20T15:28

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Шестеро школьников госпитализировали в Нижнем Новгороде в результате распыления перцового баллончика, трое из них в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, 20 апреля учащийся школы №160 в Ленинском районе распылил перцовый баллончик в помещении, в результате чего у 7 школьников выявлены признаки ингаляционного отравления."Шестеро детей сразу госпитализированы в детскую областную больницу с признаками отравления, один ребенок отпущен домой. Трое детей находятся в реанимационном отделении под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка. "В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.Как уточнили в региональном минздраве, одному из пострадавших учеников школы №160 медицинская помощь была оказана на месте, шестеро оперативно госпитализированы в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления. Им оказывается вся необходимая помощь. "Три человека находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще трое дышат самостоятельно", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

https://ria.ru/20220327/otravlenie-1780328372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)