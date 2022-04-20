https://ria.ru/20220420/perets-1784501230.html
Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона
Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона - РИА Новости, 20.04.2022
Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона
Шестеро школьников госпитализировали в Нижнем Новгороде в результате распыления перцового баллончика, трое из них в реанимации, сообщает следственное управление РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:03
2022-04-20T15:03
2022-04-20T15:28
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Шестеро школьников госпитализировали в Нижнем Новгороде в результате распыления перцового баллончика, трое из них в реанимации, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, 20 апреля учащийся школы №160 в Ленинском районе распылил перцовый баллончик в помещении, в результате чего у 7 школьников выявлены признаки ингаляционного отравления."Шестеро детей сразу госпитализированы в детскую областную больницу с признаками отравления, один ребенок отпущен домой. Трое детей находятся в реанимационном отделении под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка. "В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.Как уточнили в региональном минздраве, одному из пострадавших учеников школы №160 медицинская помощь была оказана на месте, шестеро оперативно госпитализированы в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления. Им оказывается вся необходимая помощь. "Три человека находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще трое дышат самостоятельно", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html
https://ria.ru/20220327/otravlenie-1780328372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф)
15:03 20.04.2022 (обновлено: 15:28 20.04.2022)
Трое нижегородских школьников попали в реанимацию из-за перцового баллона
Шестерых нижегородских школьников госпитализировали из-за распыления перцового баллончика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости.
Шестеро школьников госпитализировали в Нижнем Новгороде в результате распыления перцового баллончика, трое из них в реанимации, сообщает
следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, 20 апреля учащийся школы №160 в Ленинском районе распылил перцовый баллончик в помещении, в результате чего у 7 школьников выявлены признаки ингаляционного отравления.
"Шестеро детей сразу госпитализированы в детскую областную больницу с признаками отравления, один ребенок отпущен домой. Трое детей находятся в реанимационном отделении под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка. "В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
Как уточнили в региональном минздраве, одному из пострадавших учеников школы №160 медицинская помощь была оказана на месте, шестеро оперативно госпитализированы в Нижегородскую областную детскую больницу с признаками ингаляционного отравления. Им оказывается вся необходимая помощь. "Три человека находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, еще трое дышат самостоятельно", - сообщили в минздраве.