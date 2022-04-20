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В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет - РИА Новости, 20.04.2022
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В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:21
2022-04-20T17:55
в мире
россия
украина
мария захарова
киев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев всячески сопротивляется конструктивной работе в рамках переговорного процесса, затягивает его или публично дезавуирует то, о чем договаривались в ходе встреч."В этой связи верить на слово этим представителям киевского режима никто не собирается, нужны исключительно договоренности - их позиция, положенная на бумаге и зафиксированная на бумаге. Словам доверия нет никакого… Только все письменно и на бумаге", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, россия, украина, мария захарова, киев
17:21 20.04.2022 (обновлено: 17:55 20.04.2022)
 
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет

МИД о переговорах с Украиной: словам доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Киев всячески сопротивляется конструктивной работе в рамках переговорного процесса, затягивает его или публично дезавуирует то, о чем договаривались в ходе встреч.
"В этой связи верить на слово этим представителям киевского режима никто не собирается, нужны исключительно договоренности - их позиция, положенная на бумаге и зафиксированная на бумаге. Словам доверия нет никакого… Только все письменно и на бумаге", - сказала Захарова на брифинге.
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