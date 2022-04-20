https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html

В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет

В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет - РИА Новости, 20.04.2022

В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет

Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:21

2022-04-20T17:21

2022-04-20T17:55

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев всячески сопротивляется конструктивной работе в рамках переговорного процесса, затягивает его или публично дезавуирует то, о чем договаривались в ходе встреч."В этой связи верить на слово этим представителям киевского режима никто не собирается, нужны исключительно договоренности - их позиция, положенная на бумаге и зафиксированная на бумаге. Словам доверия нет никакого… Только все письменно и на бумаге", - сказала Захарова на брифинге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, мария захарова, киев