https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:21
2022-04-20T17:21
2022-04-20T17:55
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев всячески сопротивляется конструктивной работе в рамках переговорного процесса, затягивает его или публично дезавуирует то, о чем договаривались в ходе встреч."В этой связи верить на слово этим представителям киевского режима никто не собирается, нужны исключительно договоренности - их позиция, положенная на бумаге и зафиксированная на бумаге. Словам доверия нет никакого… Только все письменно и на бумаге", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784454350.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, мария захарова, киев
17:21 20.04.2022 (обновлено: 17:55 20.04.2022)
В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
МИД о переговорах с Украиной: словам доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге