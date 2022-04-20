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Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД
Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД
Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:19
2022-04-20T17:40
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия
17:19 20.04.2022 (обновлено: 17:40 20.04.2022)
 
Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД

Захарова: Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе", - сказала Захарова на брифинге.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
16:26Сказано в эфире
Политолог: итоги второго этапа операции мгновенно вернут Киев к переговорам
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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