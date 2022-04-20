https://ria.ru/20220420/peregovory-1784545311.html

Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД

Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявили в МИД

Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:19

2022-04-20T17:19

2022-04-20T17:40

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров с Киевом, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия никогда не исповедовала отказ от переговоров… На соответствующую просьбу киевского режима о ведении переговоров Россия дала свое согласие и приступила к конструктивной работе", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/kiev-1784527584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия