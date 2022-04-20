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Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784523412.html
Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, заявили в МИД
Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022
Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, заявили в МИД
Украина пытается затянуть переговоры с Россией, отказываясь оперативно реагировать на российские предложения, если Киев все еще хочет вести диалог с Москвой,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:14
2022-04-20T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
украина
мария захарова
россия
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина пытается затянуть переговоры с Россией, отказываясь оперативно реагировать на российские предложения, если Киев все еще хочет вести диалог с Москвой, ему следует искать реалистичные варианты договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона", - сказала Захарова на брифинге."Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, - вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html
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украина, мария захарова, россия, политика
16:14 20.04.2022 (обновлено: 16:33 20.04.2022)
 
Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, заявили в МИД

Захарова: Украина пытается затянуть переговорный процесс с Россией, уходя от конструктива

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина пытается затянуть переговоры с Россией, отказываясь оперативно реагировать на российские предложения, если Киев все еще хочет вести диалог с Москвой, ему следует искать реалистичные варианты договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинские переговорщики занимаются, увы, ставшим за годы привычным для них делом, а именно пытаются затянуть переговорный процесс, отказываясь проявлять конструктивный подход по приоритетным вопросам, да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона", - сказала Захарова на брифинге.
"Если киевский режим привержен своему желанию, выраженному публично и подтвержденному, - вести переговоры, он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей", - добавила Захарова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМария ЗахароваРоссияПолитика
 
 
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