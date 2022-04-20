https://ria.ru/20220420/parad-1784420358.html

Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"

Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.04.2022

Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"

Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:42

2022-04-20T09:42

2022-04-20T09:42

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

тюмень

украина

день победы

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ТЮМЕНЬ, 20 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех городах и селах региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор."Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертного полка". После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - написал Моор в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что День Победы является священным праздником, в рамкам празднования годовщины Победы большое внимание будет уделено чествованию ветеранов, для тюменской молодежи пройдет целый ряд праздничных мероприятий."Мы крепко держим в руках знамя Победы. Сегодня оно становится одним их важных символов мужества и героизма, который проявляют при проведении специальной военной операции на Украине российские воины – достойные наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Не дать возродиться нацизму – наш общий священный долг", – заявил глава региона.Александр Моор призвал всех жителей Тюменской области принять самое активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.

https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменская область

тюмень

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр моор, тюменская область, тюмень, украина, день победы