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Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.04.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220420/parad-1784420358.html
Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"
Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 20.04.2022
Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"
Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:42
2022-04-20T09:42
тюменская область
общество
александр моор
тюменская область
тюмень
украина
день победы
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ТЮМЕНЬ, 20 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех городах и селах региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор."Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертного полка". После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - написал Моор в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что День Победы является священным праздником, в рамкам празднования годовщины Победы большое внимание будет уделено чествованию ветеранов, для тюменской молодежи пройдет целый ряд праздничных мероприятий."Мы крепко держим в руках знамя Победы. Сегодня оно становится одним их важных символов мужества и героизма, который проявляют при проведении специальной военной операции на Украине российские воины – достойные наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Не дать возродиться нацизму – наш общий священный долг", – заявил глава региона.Александр Моор призвал всех жителей Тюменской области принять самое активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.
https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html
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общество, александр моор, тюменская область, тюмень, украина, день победы
09:42 20.04.2022
 
Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"

Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка" в День Победы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех городах и селах региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертного полка". После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - написал Моор в своем Telegram-канале.
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Губернатор отметил, что День Победы является священным праздником, в рамкам празднования годовщины Победы большое внимание будет уделено чествованию ветеранов, для тюменской молодежи пройдет целый ряд праздничных мероприятий.
"Мы крепко держим в руках знамя Победы. Сегодня оно становится одним их важных символов мужества и героизма, который проявляют при проведении специальной военной операции на Украине российские воины – достойные наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Не дать возродиться нацизму – наш общий священный долг", – заявил глава региона.
Александр Моор призвал всех жителей Тюменской области принять самое активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.
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