Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка"
Тюменская область готовится к параду и шествию "Бессмертного полка" в День Победы
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 20 апр - РИА Новости. Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы, а шествие "Бессмертного полка" будет организовано не только в областном городе , но и в всех городах и селах региона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Торжественное прохождение войск состоится в Тюмени в День Победы. Во всех городах и селах региона пройдет шествие "Бессмертного полка". После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы вновь отметим День Победы все вместе, в едином строю", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что День Победы является священным праздником, в рамкам празднования годовщины Победы большое внимание будет уделено чествованию ветеранов, для тюменской молодежи пройдет целый ряд праздничных мероприятий.
"Мы крепко держим в руках знамя Победы. Сегодня оно становится одним их важных символов мужества и героизма, который проявляют при проведении специальной военной операции на Украине российские воины – достойные наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Не дать возродиться нацизму – наш общий священный долг", – заявил глава региона.
Александр Моор призвал всех жителей Тюменской области принять самое активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.