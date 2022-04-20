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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 20.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220420/omikron-1784403539.html
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 20.04.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России
Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:07
2022-04-20T04:07
распространение коронавируса
камиль хафизов
общество
россия
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он уточнил, что на сегодняшний день в России доминирует вариант "омикрон", его две основные сублинии – ВА.1 и ВА.2 (стелс-омикрон), при этом доля "стелс-омикрона" к концу марта достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант "омикрона" ВА.1 исчезнет совсем. Однако, учитывая достаточно сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, можно предположить, что и иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго. Такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время, пока не придет какой-то кардинально новый штамм или же большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса, пояснил специалист.
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камиль хафизов, общество, россия, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
04:07 20.04.2022
 
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России

Глава научной группы Роспотребнадзора Хафизов: в РФ не выявили новых вариантов COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний "омикрона" BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других", — сказал Хафизов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в России доминирует вариант "омикрон", его две основные сублинии – ВА.1 и ВА.2 (стелс-омикрон), при этом доля "стелс-омикрона" к концу марта достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.
При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант "омикрона" ВА.1 исчезнет совсем. Однако, учитывая достаточно сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, можно предположить, что и иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго. Такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время, пока не придет какой-то кардинально новый штамм или же большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса, пояснил специалист.
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Распространение коронавирусаКамиль ХафизовОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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