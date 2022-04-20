В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России
Глава научной группы Роспотребнадзора Хафизов: в РФ не выявили новых вариантов COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний "омикрона" BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других", — сказал Хафизов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в России доминирует вариант "омикрон", его две основные сублинии – ВА.1 и ВА.2 (стелс-омикрон), при этом доля "стелс-омикрона" к концу марта достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.
При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант "омикрона" ВА.1 исчезнет совсем. Однако, учитывая достаточно сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, можно предположить, что и иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго. Такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время, пока не придет какой-то кардинально новый штамм или же большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса, пояснил специалист.