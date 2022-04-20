https://ria.ru/20220420/omikron-1784403539.html

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 20.04.2022

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19 в России

Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T04:07

2022-04-20T04:07

2022-04-20T04:07

распространение коронавируса

камиль хафизов

общество

россия

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано, доминирующим в стране является штамм "омикрон", на подвид "стелс-омикрон" приходится около 80% случаев COVID-19, завил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он уточнил, что на сегодняшний день в России доминирует вариант "омикрон", его две основные сублинии – ВА.1 и ВА.2 (стелс-омикрон), при этом доля "стелс-омикрона" к концу марта достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.При этом, по словам Хафизова, не исключено, что изначальный вариант "омикрона" ВА.1 исчезнет совсем. Однако, учитывая достаточно сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, можно предположить, что и иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго. Такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время, пока не придет какой-то кардинально новый штамм или же большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса, пояснил специалист.

https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784308802.html

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камиль хафизов, общество, россия, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии