https://ria.ru/20220420/nizhniynovgorod-1784486381.html
На улицах Нижнего Новгорода появятся городовые
На улицах Нижнего Новгорода появятся городовые - РИА Новости, 20.04.2022
На улицах Нижнего Новгорода появятся городовые
Проект "Новый городовой", в рамках которого активные жители станут поддерживать порядок на улицах и помогать туристам, стартует в Нижнем Новгороде, заявил глава РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:33
2022-04-20T16:33
2022-04-20T16:34
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Проект "Новый городовой", в рамках которого активные жители станут поддерживать порядок на улицах и помогать туристам, стартует в Нижнем Новгороде, заявил глава города Юрий Шалабаев."Планируется, что городовые будут своеобразными "дежурными по улице", которые не только следят за правопорядком, но и, прежде всего, помогают горожанам и гостям", — написал Шалабаев в своем Телеграм-канале. Городовые, каждый из которых будет дежурить на своем участке туристического маршрута, в случае необходимости могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, ответить на вопросы туристов.Основными маршрутами патрулирования станут улицы Большая Покровская, Рождественская и Варварская, Нижневолжская и Верхневолжская набережные, площади Минина и Горького, набережная Федоровского.Городовой — низший чин городской полиции в дореволюционной России. В начале главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода – Большой Покровской — в 2006 году была установлена скульптура этого стража порядка, рядом с которой часто фотографируются туристы.
https://ria.ru/20220408/nizhniynovgorod-1782037949.html
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РИА Новости
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16:33 20.04.2022 (обновлено: 16:34 20.04.2022)
На улицах Нижнего Новгорода появятся городовые
В Нижнем Новгороде стартует проект "Новый городовой", горожане планируют помогать туристам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Проект "Новый городовой", в рамках которого активные жители станут поддерживать порядок на улицах и помогать туристам, стартует в Нижнем Новгороде, заявил глава города Юрий Шалабаев.
"Планируется, что городовые будут своеобразными "дежурными по улице", которые не только следят за правопорядком, но и, прежде всего, помогают горожанам и гостям", — написал Шалабаев в своем Телеграм-канале.
Городовые, каждый из которых будет дежурить на своем участке туристического маршрута, в случае необходимости могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, ответить на вопросы туристов.
"Работать они будут в специальной форме, которая будет стилистически похожа на форму их коллег начала XX века", — отметил глава Нижнего Новгорода.
Основными маршрутами патрулирования станут улицы Большая Покровская, Рождественская и Варварская, Нижневолжская и Верхневолжская набережные, площади Минина и Горького, набережная Федоровского.
Городовой — низший чин городской полиции в дореволюционной России. В начале главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода – Большой Покровской — в 2006 году была установлена скульптура этого стража порядка, рядом с которой часто фотографируются туристы.