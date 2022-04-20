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В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России - РИА Новости, 20.04.2022
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В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России
В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России - РИА Новости, 20.04.2022
В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:18
2022-04-20T14:43
экономика
андрей белоусов
россия
danone
bp plc.
shell
volkswagen touareg
mercedes
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство, следует из текста обращения, размещенного на сайте объединения."В целях консолидации и укрепления страны, защиты интересов трудящихся мы настаиваем на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов", - говорится в документе.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.
https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html
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экономика, андрей белоусов, россия, danone, bp plc., shell, volkswagen touareg, mercedes, bmw x5
14:18 20.04.2022 (обновлено: 14:43 20.04.2022)
 
В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России

Генсовет ФНПР попросил Путина национализировать имущество компаний, уходящих из России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство, следует из текста обращения, размещенного на сайте объединения.
"В целях консолидации и укрепления страны, защиты интересов трудящихся мы настаиваем на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов", - говорится в документе.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 17:52
ЕР предложила национализировать производства компаний, ушедших из России
По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.
Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
13 апреля, 12:19
Матвиенко призвала защитить рабочие места при уходе иностранных компаний
 
ЭкономикаАндрей БелоусовРоссияDanoneBP Plc.ShellVolkswagen TouaregMercedesBMW X5
 
 
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