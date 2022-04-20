https://ria.ru/20220420/natsionalizatsiya-1784489599.html

В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России

В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России - РИА Новости, 20.04.2022

В ФНПР призвали национализировать имущество компаний, уходящих из России

Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:18

2022-04-20T14:18

2022-04-20T14:43

экономика

андрей белоусов

россия

danone

bp plc.

shell

volkswagen touareg

mercedes

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство, следует из текста обращения, размещенного на сайте объединения."В целях консолидации и укрепления страны, защиты интересов трудящихся мы настаиваем на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов", - говорится в документе.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.

https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html

https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей белоусов, россия, danone, bp plc., shell, volkswagen touareg, mercedes, bmw x5