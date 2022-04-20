https://ria.ru/20220420/nato-1784520718.html

НАТО делает все, чтобы затянуть операцию России на Украине, заявили в МИД

НАТО делает все, чтобы затянуть операцию России на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 20.04.2022

НАТО делает все, чтобы затянуть операцию России на Украине, заявили в МИД

Страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" операции РФ на Украине, поставляя вооружение Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:05

2022-04-20T16:05

2022-04-20T16:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" операции РФ на Украине, поставляя вооружение Киеву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вопреки заявлениям о том, что боевые действия на Украине должны закончиться как можно скорее, страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу операции", - сказала Захарова на брифинге."Что имеется в виду? Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР и новым военным преступлениям неонацистов", - добавила она.

https://ria.ru/20220420/tanki-1784482205.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр