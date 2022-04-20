07:57 20.04.2022 (обновлено: 11:20 20.04.2022)
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе
Народная милиция ЛНР развивает наступление в Донбассе в районе 29-го опорного пункта ВСУ
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.
"Противник огрызается довольно жестко. Он сегодня окопался не только здесь, на первой линии обороны, но и на второй, и сейчас по старой доброй методике занимает позиции в жилых домах. Вы сами видите, какие здесь серьезные укрепления, врытые в землю на пять, восемь, десять метров. И это не считая того, что большинство укреплений залито толстым слоем бетона", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что "с наскока" выбить соперника будет очень тяжело, поэтому войска республики работают "методично", помогают артиллерия и российская авиация.
"Потихоньку расшатываем и продвигаемся дальше", — заключил Медведев.
Военные ЛНР отбили 29-й блокпост — важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский — 6 апреля. ВСУ удерживали эти позиции в течение семи лет. Как заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, блокпост переоборудуют для организации наступления.
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Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько прилегающих сел. Из этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.