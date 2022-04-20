Рейтинг@Mail.ru
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/nastuplenie-1784409736.html
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе
Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:57
2022-04-20T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784437236_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e9e02ef6490e383f65a5702adc1b7a.jpg
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.Он отметил, что "с наскока" выбить соперника будет очень тяжело, поэтому войска республики работают "методично", помогают артиллерия и российская авиация."Потихоньку расшатываем и продвигаемся дальше", — заключил Медведев.Военные ЛНР отбили 29-й блокпост — важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский — 6 апреля. ВСУ удерживали эти позиции в течение семи лет. Как заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, блокпост переоборудуют для организации наступления.Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько прилегающих сел. Из этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
https://ria.ru/20220420/boynya-1784408725.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бойцы Народной милиции ЛНР рассказали об укрепрайонах украинских войск
Народная милиция ЛНР при поддержке РФ продолжает продвижение на линии фронта в Донбассе. Бойцы рассказали РИА Новости о серьезных укрепрайонах украинских войск.
2022-04-20T07:57
true
PT1M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784437236_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_16f02f4a2c19c2ebbf2252f379212807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, украина
07:57 20.04.2022 (обновлено: 11:20 20.04.2022)
 
Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе

Народная милиция ЛНР развивает наступление в Донбассе в районе 29-го опорного пункта ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.

"Противник огрызается довольно жестко. Он сегодня окопался не только здесь, на первой линии обороны, но и на второй, и сейчас по старой доброй методике занимает позиции в жилых домах. Вы сами видите, какие здесь серьезные укрепления, врытые в землю на пять, восемь, десять метров. И это не считая того, что большинство укреплений залито толстым слоем бетона", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "с наскока" выбить соперника будет очень тяжело, поэтому войска республики работают "методично", помогают артиллерия и российская авиация.
"Потихоньку расшатываем и продвигаемся дальше", — заключил Медведев.
Военные ЛНР отбили 29-й блокпост — важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский — 6 апреля. ВСУ удерживали эти позиции в течение семи лет. Как заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, блокпост переоборудуют для организации наступления.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Западное общество готовят к третьей мировой
Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько прилегающих сел. Из этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
07:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Кровавая бойня": в Крыму раскрыли планы украинских националистов в Одессе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала