https://ria.ru/20220420/nastuplenie-1784409736.html

Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе

Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе - РИА Новости, 20.04.2022

Войска ЛНР развивают наступление в Донбассе

Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:57

2022-04-20T07:57

2022-04-20T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

украина

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ЛУГАНСК, 20 апр — РИА Новости. Народная милиция ЛНР продолжает развивать наступление в районе 29-го опорного пункта украинских силовиков, рассказал РИА Новости сотрудник пресс-службы оборонного ведомства республики Дмитрий Медведев.Он отметил, что "с наскока" выбить соперника будет очень тяжело, поэтому войска республики работают "методично", помогают артиллерия и российская авиация."Потихоньку расшатываем и продвигаемся дальше", — заключил Медведев.Военные ЛНР отбили 29-й блокпост — важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский — 6 апреля. ВСУ удерживали эти позиции в течение семи лет. Как заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, блокпост переоборудуют для организации наступления.Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российской армии заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько прилегающих сел. Из этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

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Бойцы Народной милиции ЛНР рассказали об укрепрайонах украинских войск Народная милиция ЛНР при поддержке РФ продолжает продвижение на линии фронта в Донбассе. Бойцы рассказали РИА Новости о серьезных укрепрайонах украинских войск. 2022-04-20T07:57 true PT1M59S

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в мире, луганская народная республика, россия, украина