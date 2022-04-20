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В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных - РИА Новости, 20.04.2022
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В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных - РИА Новости, 20.04.2022
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных
Прокуроры выявляют нарушения в центрах занятости на фоне приостановки деятельности в России иностранных компаний, сообщила замначальника управления по надзору... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:31
2022-04-20T12:31
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
общество
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Прокуроры выявляют нарушения в центрах занятости на фоне приостановки деятельности в России иностранных компаний, сообщила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государств и общества Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина на заседании экспертного совета Госдумы.По ее словам, в условиях "внешнеэкономических и политических факторов, а также ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка", особую актуальность приобретают вопросы сохранения рабочих мест и занятость населения."В органах занятости населения прокурорами повсеместно выявляются нарушения установленного порядка постановки на регистрационный учет граждан в качестве безработных, принятия незаконных решений об отказе в признании таковыми, а также о снятии с учета. Нередко центрами занятости допускается волокита при принятии решений при признании граждан безработными", - сказала Емелькина.Минтруд и Роструд сформировали списки организаций, объявивших о приостановке работы, простое, введении неполного рабочего дня, эти сведения также переданы прокурорам."По каждому случаю объявления простоя, введения неполного рабочего дня, сокращения прокурорам поручено давать принципиальную оценку законности решения работодателей... На сегодняшний день объявлено 442 предостережения работодателям о недопустимости нарушения трудовых прав и социальных гарантий работников", - уточнила Емелькина.В марте Генпрокуратура России заявила, что прокуроры проверят компании, заявившие об уходе с российского рынка. Уточнялось, что будут проверяться условия трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определения ее размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.
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генеральная прокуратура рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, общество
12:31 20.04.2022
 
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных

Генпрокуратура: нарушения прав безработных выявляются повсеместно в центрах занятости

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр занятости населения "Моя работа". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Прокуроры выявляют нарушения в центрах занятости на фоне приостановки деятельности в России иностранных компаний, сообщила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государств и общества Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина на заседании экспертного совета Госдумы.
По ее словам, в условиях "внешнеэкономических и политических факторов, а также ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка", особую актуальность приобретают вопросы сохранения рабочих мест и занятость населения.
"В органах занятости населения прокурорами повсеместно выявляются нарушения установленного порядка постановки на регистрационный учет граждан в качестве безработных, принятия незаконных решений об отказе в признании таковыми, а также о снятии с учета. Нередко центрами занятости допускается волокита при принятии решений при признании граждан безработными", - сказала Емелькина.
Минтруд и Роструд сформировали списки организаций, объявивших о приостановке работы, простое, введении неполного рабочего дня, эти сведения также переданы прокурорам.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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В России нет роста регистрируемой безработицы, заявила Голикова
"По каждому случаю объявления простоя, введения неполного рабочего дня, сокращения прокурорам поручено давать принципиальную оценку законности решения работодателей... На сегодняшний день объявлено 442 предостережения работодателям о недопустимости нарушения трудовых прав и социальных гарантий работников", - уточнила Емелькина.
В марте Генпрокуратура России заявила, что прокуроры проверят компании, заявившие об уходе с российского рынка. Уточнялось, что будут проверяться условия трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определения ее размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.
 
Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияОбщество
 
 
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