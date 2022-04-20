https://ria.ru/20220420/narusheniya-1784461365.html

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных - РИА Новости, 20.04.2022

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях прав безработных

Прокуроры выявляют нарушения в центрах занятости на фоне приостановки деятельности в России иностранных компаний, сообщила замначальника управления по надзору... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:31

2022-04-20T12:31

2022-04-20T12:31

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

общество

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Прокуроры выявляют нарушения в центрах занятости на фоне приостановки деятельности в России иностранных компаний, сообщила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государств и общества Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина на заседании экспертного совета Госдумы.По ее словам, в условиях "внешнеэкономических и политических факторов, а также ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка", особую актуальность приобретают вопросы сохранения рабочих мест и занятость населения."В органах занятости населения прокурорами повсеместно выявляются нарушения установленного порядка постановки на регистрационный учет граждан в качестве безработных, принятия незаконных решений об отказе в признании таковыми, а также о снятии с учета. Нередко центрами занятости допускается волокита при принятии решений при признании граждан безработными", - сказала Емелькина.Минтруд и Роструд сформировали списки организаций, объявивших о приостановке работы, простое, введении неполного рабочего дня, эти сведения также переданы прокурорам."По каждому случаю объявления простоя, введения неполного рабочего дня, сокращения прокурорам поручено давать принципиальную оценку законности решения работодателей... На сегодняшний день объявлено 442 предостережения работодателям о недопустимости нарушения трудовых прав и социальных гарантий работников", - уточнила Емелькина.В марте Генпрокуратура России заявила, что прокуроры проверят компании, заявившие об уходе с российского рынка. Уточнялось, что будут проверяться условия трудовых договоров, порядок выплаты зарплаты и определения ее размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Россией.

https://ria.ru/20220409/bezrabotitsa-1782670479.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

генеральная прокуратура рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, общество