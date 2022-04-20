https://ria.ru/20220420/nakazanie-1784560370.html

ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию

ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию - РИА Новости, 20.04.2022

ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию

В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:16

2022-04-20T18:16

2022-04-20T18:56

общество

происшествия

алексей навальный

россия

стамбул

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

любовь соболь

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь исправительных работ на лишение свободы по делу о проникновении в жилище, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по делу о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным."Симоновским районным судом зарегистрировано представление о замене исправительных работ лишением свободы в отношении Соболь", - сказала собеседница агентства.На прошлой неделе суд уже ужесточил Соболь наказание до полугода колонии общего режима по другому делу — о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.

https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

https://ria.ru/20220207/sobol-1771485693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, происшествия, алексей навальный, россия, стамбул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), любовь соболь