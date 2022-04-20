18:16 20.04.2022 (обновлено: 18:56 20.04.2022)
ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию
ФСИН попросила отправить Любовь Соболь в колонию по делу о проникновении в жилище
Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь исправительных работ на лишение свободы по делу о проникновении в жилище, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по делу о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
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"Симоновским районным судом зарегистрировано представление о замене исправительных работ лишением свободы в отношении Соболь", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе суд уже ужесточил Соболь наказание до полугода колонии общего режима по другому делу — о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
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