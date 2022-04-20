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ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию - РИА Новости, 20.04.2022
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ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию
ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию - РИА Новости, 20.04.2022
ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию
В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:16
2022-04-20T18:56
общество
происшествия
алексей навальный
россия
стамбул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
любовь соболь
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь исправительных работ на лишение свободы по делу о проникновении в жилище, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по делу о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным."Симоновским районным судом зарегистрировано представление о замене исправительных работ лишением свободы в отношении Соболь", - сказала собеседница агентства.На прошлой неделе суд уже ужесточил Соболь наказание до полугода колонии общего режима по другому делу — о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html
https://ria.ru/20220207/sobol-1771485693.html
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общество, происшествия, алексей навальный, россия, стамбул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), любовь соболь
18:16 20.04.2022 (обновлено: 18:56 20.04.2022)
 
ФСИН попросила заменить Любови Соболь исправительные работы на колонию

ФСИН попросила отправить Любовь Соболь в колонию по делу о проникновении в жилище

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Симоновский суд Москвы поступило представление уголовно-исполнительной инспекции о замене бывшему юристу ФБК (запрещенная в РФ организация-иноагент) Любови Соболь исправительных работ на лишение свободы по делу о проникновении в жилище, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по делу о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:59
Суд ужесточил приговор Любови Соболь
"Симоновским районным судом зарегистрировано представление о замене исправительных работ лишением свободы в отношении Соболь", - сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе суд уже ужесточил Соболь наказание до полугода колонии общего режима по другому делу — о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 14:41
Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
 
ОбществоПроисшествияАлексей НавальныйРоссияСтамбулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Любовь Соболь
 
 
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