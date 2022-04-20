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Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/naemniki-1784414759.html
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников - РИА Новости, 20.04.2022
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников
В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:00
2022-04-20T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лондон
донбасс
великобритания
украина
вооруженные силы украины
мария захарова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, в Лондоне "буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело".
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784265693.html
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в мире, лондон, донбасс, великобритания, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:00 20.04.2022
 
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников

Захарова: в Лондоне за секунду отвернулись от задержанных в Донбассе британских наемников

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в Лондоне "буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛондонДонбассВеликобританияУкраинаВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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