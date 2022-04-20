https://ria.ru/20220420/naemniki-1784414759.html

Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников

Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников - РИА Новости, 20.04.2022

Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников

В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:00

2022-04-20T09:00

2022-04-20T09:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

лондон

донбасс

великобритания

украина

вооруженные силы украины

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, в Лондоне "буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело".

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784265693.html

лондон

донбасс

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, лондон, донбасс, великобритания, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)