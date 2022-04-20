https://ria.ru/20220420/naemniki-1784414759.html
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников - РИА Новости, 20.04.2022
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников
В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:00
2022-04-20T09:00
2022-04-20T09:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Лондоне отвернулись от своих сограждан, задержанных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С небывалой лёгкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят - я имею в виду Украину и британских подданных", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, в Лондоне "буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело".
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784265693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, донбасс, великобритания, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Захарова: Лондон отвернулся от задержанных в Донбассе британских наемников
Захарова: в Лондоне за секунду отвернулись от задержанных в Донбассе британских наемников