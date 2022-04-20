https://ria.ru/20220420/muzey-1784536826.html

Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели

Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели - РИА Новости, 20.04.2022

Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели

Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:54

2022-04-20T16:54

2022-04-20T16:54

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городское хозяйство москвы

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москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью симулятора дорожно-уборочной техники можно помочь дорожным службам промыть тротуары или очистить их от снега, компьютерная игра научит оперативно и верно действовать в случае пожара."Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220407/vdnkh-1782347373.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва