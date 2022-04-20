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Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели - РИА Новости, 20.04.2022
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Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели
Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели - РИА Новости, 20.04.2022
Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели
Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:54
2022-04-20T16:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью симулятора дорожно-уборочной техники можно помочь дорожным службам промыть тротуары или очистить их от снега, компьютерная игра научит оперативно и верно действовать в случае пожара."Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих", - указано в сообщении.
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городское хозяйство москвы, общество, москва
16:54 20.04.2022
 

Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыИнтерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы
Интерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Интерактивная тематическая зона в Музее городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 7 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы всего за две недели со дня открытия. И это неудивительно: о том, как устроен и функционирует город, рассказывают 19 тематических зон, а благодаря интерактивным экспонатам можно испытать себя в роли специалистов городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью симулятора дорожно-уборочной техники можно помочь дорожным службам промыть тротуары или очистить их от снега, компьютерная игра научит оперативно и верно действовать в случае пожара.
"Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих", - указано в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 16:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
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