https://ria.ru/20220420/muzey-1784536826.html
Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели
Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели - РИА Новости, 20.04.2022
Семь тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы за 2 недели
Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:54
2022-04-20T16:54
2022-04-20T16:54
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью симулятора дорожно-уборочной техники можно помочь дорожным службам промыть тротуары или очистить их от снега, компьютерная игра научит оперативно и верно действовать в случае пожара."Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих", - указано в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, общество, москва
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы за две недели со дня открытия посетили почти 7 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти 7 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы
всего за две недели со дня открытия. И это неудивительно: о том, как устроен и функционирует город, рассказывают 19 тематических зон, а благодаря интерактивным экспонатам можно испытать себя в роли специалистов городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью симулятора дорожно-уборочной техники можно помочь дорожным службам промыть тротуары или очистить их от снега, компьютерная игра научит оперативно и верно действовать в случае пожара.
"Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00. В будние дни с 10.30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих", - указано в сообщении.