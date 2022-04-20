https://ria.ru/20220420/moskva-1784437632.html

Почти 100 студентов приглашены на работу по итогам "Моспром studweek"

Почти 100 студентов приглашены на работу по итогам "Моспром studweek" - РИА Новости, 20.04.2022

Почти 100 студентов приглашены на работу по итогам "Моспром studweek"

По итогам студенческой недели "Моспром studweek" 95 человек получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики в ведущих промышленных предприятиях... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:25

2022-04-20T11:25

2022-04-20T11:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. По итогам студенческой недели "Моспром studweek" 95 человек получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики в ведущих промышленных предприятиях столицы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В мероприятиях "Моспром studweek", которая прошла в период с 9 по 15 апреля, приняли участие более 1,6 тысячи человек. Студенты технических вузов посетили столичные промпредприятия, соревновались в решении прикладных задач, общались с экспертами в области трудоустройства и проходили быстрые собеседования.Студенческая неделя завершилась днем карьеры. В этот раз он проводился не только для студентов, а для всех жителей города, отмечается в сообщении."Безусловно, такие мероприятия пользуются популярностью у студентов. Так, в этом году студнеделя объединила порядка 1,6 тысячи человек. На дальнейшее собеседование и стажировку пригласили 95 человек. Из них 35 – по итогам хакатона, еще 60 – после быстрых собеседований во время дня карьеры", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба.По словам главы департамента, экскурсии позволяют лучше узнать о производственных процессах и профессиях и в дальнейшем определиться со специальностью. Хакатон и день карьеры помогают участникам найти работу и места для стажировок, а компаниям – перспективные кадры, разбирающиеся в современных производственных процессах.Всего в мероприятии приняли участие около 40 предприятий города. В рамках экскурсионных программ студенты встретились с производителями лекарств, автомобилей, лифтов, тормозных систем, микросхем, мороженого и другой продукции.

https://ria.ru/20220411/servis-1782982455.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва