https://ria.ru/20220420/modernizatsiya-1784494530.html

Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира

Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира - РИА Новости, 20.04.2022

Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира

Поручительство Корпорации МСП (КМСП) помогло вязально-швейному предприятию из Владимира получить финансирование на модернизацию производства, сообщает... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:38

2022-04-20T14:38

2022-04-20T14:38

корпорация мсп

александр исаевич

технологии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поручительство Корпорации МСП (КМСП) помогло вязально-швейному предприятию из Владимира получить финансирование на модернизацию производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Париредион" получила во Владбизнесбанке кредит на сумму 7,1 миллиона рублей для закупки четырех плосковязальных машин. Кредит выдан под поручительство Корпорации МСП на сумму 7,1 миллиона рублей в рамках программы "ПСК Инвестиционная", говорится в сообщении.Как ожидается, в результате реализации проекта предприятие увеличит выпуск изделий с 4,5 до 5,2 тысячи в сутки, что позволит открыть новые рабочие места и нарастить выручку на 15% к концу года.Компания "Париредион" выпускает продукцию под собственными и партнерскими брендами, реализуя ее через интернет-магазин. При этом заказчикам предлагается онлайн-конструктор одежды для первичного формирования заказа.

https://ria.ru/20220405/kreditprodukt-1781911978.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, технологии