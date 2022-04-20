https://ria.ru/20220420/modernizatsiya-1784494530.html
Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира
Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира - РИА Новости, 20.04.2022
Корпорация МСП поддержала модернизацию швейного предприятия из Владимира
Поручительство Корпорации МСП (КМСП) помогло вязально-швейному предприятию из Владимира получить финансирование на модернизацию производства, сообщает... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:38
2022-04-20T14:38
2022-04-20T14:38
корпорация мсп
александр исаевич
технологии
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поручительство Корпорации МСП (КМСП) помогло вязально-швейному предприятию из Владимира получить финансирование на модернизацию производства, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Париредион" получила во Владбизнесбанке кредит на сумму 7,1 миллиона рублей для закупки четырех плосковязальных машин. Кредит выдан под поручительство Корпорации МСП на сумму 7,1 миллиона рублей в рамках программы "ПСК Инвестиционная", говорится в сообщении.Как ожидается, в результате реализации проекта предприятие увеличит выпуск изделий с 4,5 до 5,2 тысячи в сутки, что позволит открыть новые рабочие места и нарастить выручку на 15% к концу года.Компания "Париредион" выпускает продукцию под собственными и партнерскими брендами, реализуя ее через интернет-магазин. При этом заказчикам предлагается онлайн-конструктор одежды для первичного формирования заказа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич, технологии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поручительство Корпорации МСП (КМСП) помогло вязально-швейному предприятию из Владимира получить финансирование на модернизацию производства, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Париредион" получила во Владбизнесбанке кредит на сумму 7,1 миллиона рублей для закупки четырех плосковязальных машин. Кредит выдан под поручительство Корпорации МСП
на сумму 7,1 миллиона рублей в рамках программы "ПСК Инвестиционная", говорится в сообщении.
"Модернизация оборудования – сложный для предприятия проект, который, зачастую, требует комплексной финансовой поддержки. Такую поддержку дает широкий спектр гарантийных инструментов Корпорации МСП. При его помощи компании могут получить доступ к финансированию на привлекательных условиях для решения задач любой сложности", – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
Как ожидается, в результате реализации проекта предприятие увеличит выпуск изделий с 4,5 до 5,2 тысячи в сутки, что позволит открыть новые рабочие места и нарастить выручку на 15% к концу года.
"Новое оборудование позволит нам сократить издержки, увеличить эффективность производства и при этом повысить объемы выпуска продукции. В текущих экономических условиях мы сможем в ряде ниш заместить продукцию зарубежного производства и открыть для себя новые регионы для сбыта готовых изделий", – отметил генеральный директор ООО "Париредион" Евгений Корниенко.
Компания "Париредион" выпускает продукцию под собственными и партнерскими брендами, реализуя ее через интернет-магазин. При этом заказчикам предлагается онлайн-конструктор одежды для первичного формирования заказа.