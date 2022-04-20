https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567905.html
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии
Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:51
2022-04-20T18:51
2022-04-20T19:44
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в отрасли.Глава государства отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны."Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — Прим. Ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.Путин также призвал донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.Кроме того, российский лидер поручил переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки. Он обратил внимание на уже ведущуюся работу бизнеса по перестраиванию логистических и производственных цепочек, что позволяет предприятиям функционировать и защищать трудовые коллективы.
https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567449.html
https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784566447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
18:51 20.04.2022 (обновлено: 19:44 20.04.2022)
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии
Президент Путин призвал до 1 июня обновить стратегию развития отечественной металлургии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в отрасли.
"Я предлагаю до 1 июня текущего года обновить стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года", — сказал он.
Глава государства
отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны.
"Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — Прим. Ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.
Путин также призвал донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.
Кроме того, российский лидер поручил переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки. Он обратил внимание на уже ведущуюся работу бизнеса по перестраиванию логистических и производственных цепочек, что позволяет предприятиям функционировать и защищать трудовые коллективы.