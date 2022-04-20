https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567905.html

Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии

Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии - РИА Новости, 20.04.2022

Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии

Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:51

2022-04-20T18:51

2022-04-20T19:44

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в отрасли.Глава государства отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны."Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — Прим. Ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.Путин также призвал донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.Кроме того, российский лидер поручил переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки. Он обратил внимание на уже ведущуюся работу бизнеса по перестраиванию логистических и производственных цепочек, что позволяет предприятиям функционировать и защищать трудовые коллективы.

https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567449.html

https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784566447.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин