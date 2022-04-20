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Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии
Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:51
2022-04-20T19:44
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в отрасли.Глава государства отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны."Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — Прим. Ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.Путин также призвал донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.Кроме того, российский лидер поручил переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки. Он обратил внимание на уже ведущуюся работу бизнеса по перестраиванию логистических и производственных цепочек, что позволяет предприятиям функционировать и защищать трудовые коллективы.
https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784567449.html
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экономика, владимир путин
18:51 20.04.2022 (обновлено: 19:44 20.04.2022)
 
Путин призвал обновить стратегию развития отечественной металлургиии

Президент Путин призвал до 1 июня обновить стратегию развития отечественной металлургии

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРозлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стратегию развития металлургии в России до 2030 года необходимо обновить с учетом текущих условий, заявил президент Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в отрасли.

"Я предлагаю до 1 июня текущего года обновить стратегию развития отечественной металлургии, рассчитанную до 2030 года", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития металлургической отрасли - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
18:49
Путин призвал сделать цены на металлургию доступными
Глава государства отметил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металлов внутри страны.
"Это возможно только при условии доступных цен на продукцию. Андрей Рэмович Белоусов (первый вице-премьер — Прим. Ред.) сказал об этом достаточно выразительно и ясно", — подчеркнул президент.
Путин также призвал донастроить госпрограммы и механизмы поддержки отрасли. "Я прошу правительство проработать конкретные шаги на этот счет", — добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
18:44
Путин потребовал проработать механизмы поддержки металлургии
Кроме того, российский лидер поручил переориентировать экспортные потоки на перспективные и динамичные рынки. Он обратил внимание на уже ведущуюся работу бизнеса по перестраиванию логистических и производственных цепочек, что позволяет предприятиям функционировать и защищать трудовые коллективы.
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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