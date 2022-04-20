https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784534978.html
Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии
Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии - РИА Новости, 20.04.2022
Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии
Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество с Россией в металлургии для партнеров всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:49
2022-04-20T16:49
2022-04-20T17:01
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество с Россией в металлургии для партнеров всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным."Россия - один из несомненных лидеров в мировой металлургии, мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов. Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным", - сказал Путин на совещании с металлургами.
https://ria.ru/20220420/evropa-1784536448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, владимир путин
16:49 20.04.2022 (обновлено: 17:01 20.04.2022)
Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии
Президент Путин: сотрудничество партнеров с Россией в металлургии всегда было надежным