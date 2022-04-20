https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784534978.html

Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии

Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии - РИА Новости, 20.04.2022

Путин рассказал о сотрудничестве партнеров с Россией в сфере металлургии

Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество с Россией в металлургии для партнеров всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:49

2022-04-20T16:49

2022-04-20T17:01

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сотрудничество с Россией в металлургии для партнеров всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным."Россия - один из несомненных лидеров в мировой металлургии, мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов. Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным", - сказал Путин на совещании с металлургами.

https://ria.ru/20220420/evropa-1784536448.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин