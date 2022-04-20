12:48 20.04.2022 (обновлено: 13:01 20.04.2022)
Путин обсудит на совещании помощь металлургическим компаниям
Пресс-секретарь Песков: металлургические компании испытывают сложности из-за санкций
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМеталлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде
Металлургический завод "Красный Октябрь" в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли, на встрече, в частности, обсудят способы противодействия недружественным шагам со стороны зарубежных партнеров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ориентировочно ближе к четырем президент проведет совещание по вопросам развития металлургической отрасли России. Мы относимся к этой отрасли к числу мировых лидеров. И наши металлурги сейчас, как и многие другие, в отрасли начали сталкиваться с враждебным отношением, с недружественными шагами по отношению к себе, наши компании испытывают определенные трудности. Совещание будет проводиться для того, чтобы выработать алгоритм поддержки отрасли и борьбы с враждебными проявлениями от недружественных стран", - сказал Песков.
В частности, отметил он, в закрытой части встречи будет обмен мнениями и профильные доклады министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. "Отрасли экономики, которые курирует Хуснуллин, являются очень крупными потребителями продукции металлургического комплекса России", - напомнил Песков.
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