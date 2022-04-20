https://ria.ru/20220420/metallurgiya-1784466085.html

Путин обсудит на совещании помощь металлургическим компаниям

Путин обсудит на совещании помощь металлургическим компаниям - РИА Новости, 20.04.2022

Путин обсудит на совещании помощь металлургическим компаниям

Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли, на встрече, в частности, обсудят способы противодействия... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:48

2022-04-20T12:48

2022-04-20T13:01

владимир путин

экономика

денис мантуров

марат хуснуллин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию и поддержке металлургической отрасли, на встрече, в частности, обсудят способы противодействия недружественным шагам со стороны зарубежных партнеров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ориентировочно ближе к четырем президент проведет совещание по вопросам развития металлургической отрасли России. Мы относимся к этой отрасли к числу мировых лидеров. И наши металлурги сейчас, как и многие другие, в отрасли начали сталкиваться с враждебным отношением, с недружественными шагами по отношению к себе, наши компании испытывают определенные трудности. Совещание будет проводиться для того, чтобы выработать алгоритм поддержки отрасли и борьбы с враждебными проявлениями от недружественных стран", - сказал Песков.В частности, отметил он, в закрытой части встречи будет обмен мнениями и профильные доклады министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. "Отрасли экономики, которые курирует Хуснуллин, являются очень крупными потребителями продукции металлургического комплекса России", - напомнил Песков.

https://ria.ru/20220407/metalloproduktsiya-1782383035.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, денис мантуров, марат хуснуллин, россия, дмитрий песков