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Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО - РИА Новости, 20.04.2022
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:50
2022-04-20T17:16
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи поручил правительству до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО."За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса."Эти меры иду вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - подчеркнул президент РФ.Он добавил, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.
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экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
16:50 20.04.2022 (обновлено: 17:16 20.04.2022)
 
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО

Путин поручил до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий в ВТО

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи поручил правительству до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО.
"За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
"Эти меры иду вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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