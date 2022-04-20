https://ria.ru/20220420/metallurg-1784535084.html
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО - РИА Новости, 20.04.2022
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:50
2022-04-20T16:50
2022-04-20T17:16
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи поручил правительству до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО."За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса."Эти меры иду вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - подчеркнул президент РФ.Он добавил, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/volodin-1784499908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
16:50 20.04.2022 (обновлено: 17:16 20.04.2022)
Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
Путин поручил до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий в ВТО
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи поручил правительству до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО.
"За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.
"Эти меры иду вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - подчеркнул президент РФ
.
Он добавил, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.