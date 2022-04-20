https://ria.ru/20220420/metallurg-1784535084.html

Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО

Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО - РИА Новости, 20.04.2022

Путин поручил подготовить обновленную стратегию действий в ВТО

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:50

2022-04-20T16:50

2022-04-20T17:16

экономика

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами Всемирной торговой организации, и в этой связи поручил правительству до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО."За последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса."Эти меры иду вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги. В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - подчеркнул президент РФ.Он добавил, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/volodin-1784499908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии