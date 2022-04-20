https://ria.ru/20220420/menedzher-1784456762.html

На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих"

На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих" - РИА Новости, 20.04.2022

На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился заменить в документе англицизм "менеджер" на русское слово "управляющий". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:13

2022-04-20T12:13

2022-04-20T12:13

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился заменить в документе англицизм "менеджер" на русское слово "управляющий".Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона."Слово "менеджеров" заменить словом "управляющих", - говорится в постановлении. Изменения вносятся в приложения к одному из нормативных актов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий. По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. Аксенов призвал дать "массированный и решительный ответ русофобам".

https://ria.ru/20220415/sady-1783757064.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, дмитрий артюхов