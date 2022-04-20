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На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих" - РИА Новости, 20.04.2022
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На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих"
На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих" - РИА Новости, 20.04.2022
На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился заменить в документе англицизм "менеджер" на русское слово "управляющий". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:13
2022-04-20T12:13
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился заменить в документе англицизм "менеджер" на русское слово "управляющий".Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона."Слово "менеджеров" заменить словом "управляющих", - говорится в постановлении. Изменения вносятся в приложения к одному из нормативных актов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий. По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. Аксенов призвал дать "массированный и решительный ответ русофобам".
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, дмитрий артюхов
12:13 20.04.2022
 
На Ямале заменят "менеджеров" на "управляющих"

Глава Ямала Артюхов распорядился заменить в документе слово "менеджер" на "управляющий"

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов распорядился заменить в документе англицизм "менеджер" на русское слово "управляющий".
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
"Слово "менеджеров" заменить словом "управляющих", - говорится в постановлении. Изменения вносятся в приложения к одному из нормативных актов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий. По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. Аксенов призвал дать "массированный и решительный ответ русофобам".
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ОбществоДмитрий Артюхов
 
 
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