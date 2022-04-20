https://ria.ru/20220420/medal-1784562989.html

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет Верховному суду России"

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет Верховному суду России" - РИА Новости, 20.04.2022

Путин учредил юбилейную медаль "100 лет Верховному суду России"

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 100-летию Верховного суда России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:29

2022-04-20T18:29

2022-04-20T18:49

высший арбитражный суд

верховный суд рф

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль к 100-летию Верховного суда России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В ознаменование 100-летия Верховного Суда России, признавая значимую роль судебной системы РФ в обеспечении верховенства закона, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, постановляю: учредить юбилейную медаль "100 лет Верховному Суду России", - говорится в документе.Председателю Верховного суда поручено разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали, а также вручить ее от имени российского президента. Также управделами президента поручено обеспечить изготовление медалей, футляров и бланков удостоверений к ним. Финансировать изготовление медалей должен кабмин.Указ выступает в силу со дня его подписания, 20 апреля.Согласно положению, юбилейной медалью "100 лет Верховному суду России" награждаются судьи Верховного суда, его сотрудники, "являющиеся примером в исполнении служебных обязанностей, имеющие особые заслуги в укреплении законности и правопорядка и стаж службы (работы) в судебной системе РФ не менее 15 лет в календарном исчислении", а также судьи и сотрудники российских судов с особыми заслугами и стажем не менее 15 лет, судьи Верховного суда и Высшего арбитражного суда в отставке (по представлению).Кроме того, медаль может быть присуждена судьям судов общей юрисдикции и арбитражных судов в отставке, ветеранам Верховного суда РФ за особые заслуги и при стаже не менее 20 лет, а также россиянам и иностранцам, внесшим "значительный вклад в совершенствование правовых и организационных основ функционирования судебной системы РФ".Согласно описанию, юбилейная медаль изготавливается из латуни и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра, края медали окаймлены выпуклым бортиком с обеих сторон."На лицевой стороне медали, в центре, - на фоне сияющих лучей и лавровых ветвей изображение богини правосудия Фемиды. В правой руке Фемида держит щит, в левой руке - весы. На глазах Фемиды нет повязки. В верхней части, по окружности, - надпись рельефными буквами: "100 лет Верховному Суду России", - говорится в описании.Отмечается, что на оборотной стороне, в центре, эмблема Верховного суда: двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. В частности, на груди орла, на щите, - "столп Закона" с опирающимися на него весами. Под эмблемой указаны рельефные цифры "1923" и "2023". Добавляется, что "медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с двумя продольными полосами пурпурного и зеленого цветов".

https://ria.ru/20220414/nagrada-1783454445.html

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высший арбитражный суд, верховный суд рф, владимир путин