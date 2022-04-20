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США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784587812.html
США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя
США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя
Решение о том, насколько безопасны гуманитарные коридоры из Мариуполя, должно принять правительство Украины, Вашингтон готов помочь Киеву с вынесением оценки на РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:47
2022-04-20T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
ирина верещук
владимир путин
мариуполь
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Решение о том, насколько безопасны гуманитарные коридоры из Мариуполя, должно принять правительство Украины, Вашингтон готов помочь Киеву с вынесением оценки на этот счет, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Конечно же, мы хотели бы видеть безопасный выход жителей. Однако решение на счет того, являются ли установленные для этих целей в Мариуполе гуманитарные коридоры безопасными, должно принимать лишь украинское правительство", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Панаме.Он отметил, что США оказывают содействие Киеву с вынесением оценки насчет безопасности этих гуманитарных коридоров. "Мы, разумеется, делимся с украинской стороной нашими оценками. Однако решение о выходе, это сложное решение, остается в конечном счете на самих людях", - добавил госсекретарь США.ВС РФ в среду открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с "Азовстали", сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила ранее, что в среду будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Предыдущие три дня она заявляла, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что по организованным зеленым коридорам с территории "Азовстали" были эвакуированы более 140 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784566263.html
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в мире, михаил мизинцев, ирина верещук, владимир путин, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы рф
20:47 20.04.2022 (обновлено: 20:49 20.04.2022)
 
США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя

Госсекретарь Блинкен: США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города в Левобережном районе Мариуполя
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители города в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Решение о том, насколько безопасны гуманитарные коридоры из Мариуполя, должно принять правительство Украины, Вашингтон готов помочь Киеву с вынесением оценки на этот счет, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Конечно же, мы хотели бы видеть безопасный выход жителей. Однако решение на счет того, являются ли установленные для этих целей в Мариуполе гуманитарные коридоры безопасными, должно принимать лишь украинское правительство", - сказал на пресс-конференции Блинкен, находящийся с визитом в Панаме.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Он отметил, что США оказывают содействие Киеву с вынесением оценки насчет безопасности этих гуманитарных коридоров. "Мы, разумеется, делимся с украинской стороной нашими оценками. Однако решение о выходе, это сложное решение, остается в конечном счете на самих людях", - добавил госсекретарь США.
ВС РФ в среду открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с "Азовстали", сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила ранее, что в среду будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Предыдущие три дня она заявляла, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что по организованным зеленым коридорам с территории "Азовстали" были эвакуированы более 140 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевИрина ВерещукВладимир ПутинМариупольРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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