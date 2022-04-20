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Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784578420.html
Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице
Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице - РИА Новости, 20.04.2022
Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице
Военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей при осмотре мариупольской городской больницы № 4, подвергшейся обстрелам с украинской стороны,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:47
2022-04-20T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей при осмотре мариупольской городской больницы № 4, подвергшейся обстрелам с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале СК России.Окончательное количество погибших установят после завершения работ по разбору завалов.По свидетельствам очевидцев, украинские националисты неоднократно совершали преступления против пленных военнослужащих и мирных жителей, в частности обстреливали жилые дома из крупнокалиберных орудий, нападали на гражданских и минировали инфраструктуру.В Мариуполе союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь", штурм которого начался 19 апреля специально подобранными отрядами.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html
мариуполь
россия
украина
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мариуполь, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
19:47 20.04.2022 (обновлено: 22:43 20.04.2022)
 
Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице

Военные следователи осмотрели мариупольскую больницу и нашли тела мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР рядом с больницей в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР рядом с больницей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей при осмотре мариупольской городской больницы № 4, подвергшейся обстрелам с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале СК России.

"В отношении военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-2802) возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — говорится в заявлении.

Окончательное количество погибших установят после завершения работ по разбору завалов.
По свидетельствам очевидцев, украинские националисты неоднократно совершали преступления против пленных военнослужащих и мирных жителей, в частности обстреливали жилые дома из крупнокалиберных орудий, нападали на гражданских и минировали инфраструктуру.
В Мариуполе союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь", штурм которого начался 19 апреля специально подобранными отрядами.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским ситуацию на Украине
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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