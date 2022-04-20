https://ria.ru/20220420/mariupol-1784578420.html

Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице

Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице - РИА Новости, 20.04.2022

Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице

Военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей при осмотре мариупольской городской больницы № 4, подвергшейся обстрелам с украинской стороны,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:47

2022-04-20T19:47

2022-04-20T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784578612_0:83:2963:1750_1920x0_80_0_0_d7621d8f27da4697a185fa48061625b7.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные следователи обнаружили десятки тел мирных жителей при осмотре мариупольской городской больницы № 4, подвергшейся обстрелам с украинской стороны, сообщается в Telegram-канале СК России.Окончательное количество погибших установят после завершения работ по разбору завалов.По свидетельствам очевидцев, украинские националисты неоднократно совершали преступления против пленных военнослужащих и мирных жителей, в частности обстреливали жилые дома из крупнокалиберных орудий, нападали на гражданских и минировали инфраструктуру.В Мариуполе союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь", штурм которого начался 19 апреля специально подобранными отрядами.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/oon-1784576947.html

мариуполь

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины