https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html

Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы

Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы - РИА Новости, 20.04.2022

Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы

Продажи путевок на Мальдивы из России за март снизились в 2,2 раза, но в апреле вернулись к значительному росту – на 80-300 процентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:09

2022-04-20T13:09

2022-04-20T13:09

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продажи путевок на Мальдивы из России за март снизились в 2,2 раза, но в апреле вернулись к значительному росту – на 80-300 процентов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Турпоток из России на Мальдивы в марте 2022 года упал в 2,2 раза по сравнению с февралем. Однако уже в апреле наметился явный тренд на возвращение обеспеченных россиян к привычному отдыху", — отмечают в ассоциации.Причины, считают эксперты, — стабилизация валютного курса, ясность по ситуации с перелетами и платежами.Так, по итогам марта на Мальдивы приехали только 8806 туристов из РФ. Это на 56,15 процента (или в 2,2 раза) меньше, чем в феврале. Россия ушла на седьмую строчку в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдив. При этом в феврале была в лидерах, составив более 20 тысяч поездок.В АТОР отметили, что это обусловлено рядом причин. Во-первых, при достаточно дорогой перевозке на стыковочных регулярных рейсах выбирать бюджетную гостиницу уже не очень разумно. Во-вторых, отельеры Мальдив сейчас дают на апрель и май как традиционные спецпредложения, так и специальные акции для российского рынка. "Таким образом, долларовая стоимость некоторых "люксовых" туров может быть сейчас даже ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — указали в ассоциации.

https://ria.ru/20220316/maldivy-1778383837.html

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784051758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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