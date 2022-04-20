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Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html
Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы
Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы - РИА Новости, 20.04.2022
Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы
Продажи путевок на Мальдивы из России за март снизились в 2,2 раза, но в апреле вернулись к значительному росту – на 80-300 процентов, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:09
2022-04-20T13:09
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
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туристы
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продажи путевок на Мальдивы из России за март снизились в 2,2 раза, но в апреле вернулись к значительному росту – на 80-300 процентов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Турпоток из России на Мальдивы в марте 2022 года упал в 2,2 раза по сравнению с февралем. Однако уже в апреле наметился явный тренд на возвращение обеспеченных россиян к привычному отдыху", — отмечают в ассоциации.Причины, считают эксперты, — стабилизация валютного курса, ясность по ситуации с перелетами и платежами.Так, по итогам марта на Мальдивы приехали только 8806 туристов из РФ. Это на 56,15 процента (или в 2,2 раза) меньше, чем в феврале. Россия ушла на седьмую строчку в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдив. При этом в феврале была в лидерах, составив более 20 тысяч поездок.В АТОР отметили, что это обусловлено рядом причин. Во-первых, при достаточно дорогой перевозке на стыковочных регулярных рейсах выбирать бюджетную гостиницу уже не очень разумно. Во-вторых, отельеры Мальдив сейчас дают на апрель и май как традиционные спецпредложения, так и специальные акции для российского рынка. "Таким образом, долларовая стоимость некоторых "люксовых" туров может быть сейчас даже ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — указали в ассоциации.
https://ria.ru/20220316/maldivy-1778383837.html
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13:09 20.04.2022
 
Россияне вновь активно стали покупать туры на Мальдивы

Продажи туров на Мальдивы из России в апреле выросли на 80-300 процентов

© Pixabay / SuzyT Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы
Водные виллы на острове Велиганду, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Pixabay / SuzyT
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Продажи путевок на Мальдивы из России за март снизились в 2,2 раза, но в апреле вернулись к значительному росту – на 80-300 процентов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Турпоток из России на Мальдивы в марте 2022 года упал в 2,2 раза по сравнению с февралем. Однако уже в апреле наметился явный тренд на возвращение обеспеченных россиян к привычному отдыху", — отмечают в ассоциации.
Причины, считают эксперты, — стабилизация валютного курса, ясность по ситуации с перелетами и платежами.
Так, по итогам марта на Мальдивы приехали только 8806 туристов из РФ. Это на 56,15 процента (или в 2,2 раза) меньше, чем в феврале. Россия ушла на седьмую строчку в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдив. При этом в феврале была в лидерах, составив более 20 тысяч поездок.
В ассоциации уточнили, что мальдивский спрос в апреле стал почти исключительно "пятизвездочным". "Экономичные Мальдивы трех и четырех звезд уже не в тренде", — указали в ассоциации.
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В АТОР отметили, что это обусловлено рядом причин. Во-первых, при достаточно дорогой перевозке на стыковочных регулярных рейсах выбирать бюджетную гостиницу уже не очень разумно.
Во-вторых, отельеры Мальдив сейчас дают на апрель и май как традиционные спецпредложения, так и специальные акции для российского рынка. "Таким образом, долларовая стоимость некоторых "люксовых" туров может быть сейчас даже ниже, чем в аналогичный период прошлого года", — указали в ассоциации.
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