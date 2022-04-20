https://ria.ru/20220420/makron-1784606441.html

Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина

Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина - РИА Новости, 20.04.2022

Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:13

2022-04-20T23:13

2022-04-20T23:13

в мире

владимир путин

россия

франция

украина

оон

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179582_0:53:2795:1625_1920x0_80_0_0_721bfd46b076fa520a14afa2a20dc9e3.jpg

ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина."Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году... Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина ", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году."Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит", - ответила ему Ле Пен.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220419/makron-1784382958.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783667344.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, франция, украина, оон, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен