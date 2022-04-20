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Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина - РИА Новости, 20.04.2022
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Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина
Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина - РИА Новости, 20.04.2022
Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:13
2022-04-20T23:13
в мире
владимир путин
россия
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выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина."Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году... Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина ", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году."Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит", - ответила ему Ле Пен.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220419/makron-1784382958.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, оон, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
23:13 20.04.2022
 
Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина

Кандидат в президенты Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина.
"Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году... Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина ", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:29
Макрон может набрать 54,5 процента голосов во втором туре, показал опрос
Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году.
"Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит", - ответила ему Ле Пен.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 10:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ле Пен вновь отказалась назвать события на Украине геноцидом
 
В миреВладимир ПутинРоссияФранцияУкраинаООНВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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