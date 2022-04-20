Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина
Кандидат в президенты Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от российской власти и Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу по второму туру выборов - лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - в зависимости от российской власти и президента РФ Владимира Путина.
"Вы были первым европейским политиком, который признал результаты аннексии Крыма в 2014 году... Для нашей страны это плохая новость. Вы зависите от российской власти, вы зависите от господина Путина ", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.
Он также обвинил ее в том, что она взяла кредит в российском банке в 2017 году.
"Я это сделала, потому что ни один французский банк не хотел давать мне кредит", - ответила ему Ле Пен.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".