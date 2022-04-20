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Альфа-Банк и МФТИ запустили совместную магистратуру
Альфа-Банк и МФТИ запустили совместную магистратуру - РИА Новости, 20.04.2022
Альфа-Банк и МФТИ запустили совместную магистратуру
Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили совместную магистерскую программу "Машинный интеллект в финансах", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:14
2022-04-20T18:14
2022-04-20T18:14
альфа-банк
московский физико-технический институт
новости компаний - экономика
образование
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили совместную магистерскую программу "Машинный интеллект в финансах", сообщает пресс-служба банка.Программа включает фундаментальную математическую подготовку, работу с большими данными, Machine Learning, Deep Learning, использование всего актуального стека технологий и многое другое. А еще — обучение "гибким" навыкам: командной работе, лидерству и публичным выступлениям.Обучение продлится два года. Оно будет проходить очно в МФТИ, на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики. Часть лекций можно смотреть онлайн. Для студентов программа бесплатная. Лучших выпускников банк возьмет на работу."Магистратура МФТИ и Альфа-Банка - это совместная программа ведущего физтех-вуза и самого технологичного банка России. Альфа-Банк давно и активно использует в бизнесе методы машинного обучения. С каждым годом у нас все больше новых реальных задач, они становятся сложнее и интереснее. Лучшие выпускники смогут попасть в команду Альфа-Банка и развивать вместе с нами Data Science в России", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, слова которого приводит пресс-служба.Поступить на программу можно с дипломом бакалавра любого вуза. Для этого нужно подать заявку до 10 июня.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 миллиона физических лиц.
https://ria.ru/20220316/bank-1778467151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, московский физико-технический институт, новости компаний - экономика, образование
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Альфа-Банк и Московский физико-технический институт (МФТИ) запустили совместную магистерскую программу "Машинный интеллект в финансах", сообщает пресс-служба банка.
Программа включает фундаментальную математическую подготовку, работу с большими данными, Machine Learning, Deep Learning, использование всего актуального стека технологий и многое другое. А еще — обучение "гибким" навыкам: командной работе, лидерству и публичным выступлениям.
Обучение продлится два года. Оно будет проходить очно в МФТИ
, на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики. Часть лекций можно смотреть онлайн. Для студентов программа бесплатная. Лучших выпускников банк возьмет на работу.
"Магистратура МФТИ и Альфа-Банка
- это совместная программа ведущего физтех-вуза и самого технологичного банка России
. Альфа-Банк давно и активно использует в бизнесе методы машинного обучения. С каждым годом у нас все больше новых реальных задач, они становятся сложнее и интереснее. Лучшие выпускники смогут попасть в команду Альфа-Банка и развивать вместе с нами Data Science в России", - прокомментировал директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов, слова которого приводит пресс-служба.
Поступить на программу можно с дипломом бакалавра любого вуза. Для этого нужно подать заявку до 10 июня.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 миллиона физических лиц.