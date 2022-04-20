10:09 20.04.2022 (обновлено: 10:25 20.04.2022)
ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР потеряли 165 человек за сутки
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 165 человек
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 165 человек личного состава, 11 единиц бронетехники и одну установку ЗРК "Бук".
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 165 человек личного состава; 11 единиц бронетехники; одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.