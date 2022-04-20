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Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей
Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей - РИА Новости, 20.04.2022
Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,9478 рубля - до 77,0809 рубля, курс евро - на 2,6969 рубля, до 83,2705 рубля,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:22
2022-04-20T17:22
2022-04-20T17:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,9478 рубля - до 77,0809 рубля, курс евро - на 2,6969 рубля, до 83,2705 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей
Официальный курс доллара на четверг опустился до 77,08 рубля, евро — до 83,27 рубля