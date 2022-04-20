https://ria.ru/20220420/kurs-1784546466.html

Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей

Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей - РИА Новости, 20.04.2022

Официальный курс доллара на четверг опустился до 77 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,9478 рубля - до 77,0809 рубля, курс евро - на 2,6969 рубля, до 83,2705 рубля,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:22

2022-04-20T17:22

2022-04-20T17:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,9478 рубля - до 77,0809 рубля, курс евро - на 2,6969 рубля, до 83,2705 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют