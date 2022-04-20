https://ria.ru/20220420/kruizy-1784541661.html
Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка
Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка - РИА Новости, 20.04.2022
Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка
Количество бронирований круизов по программе туристического кешбэка за весенний этап продаж выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, заявила глава... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:51
2022-04-20T17:51
2022-04-20T17:51
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Количество бронирований круизов по программе туристического кешбэка за весенний этап продаж выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, с начала года такие путевки уже купили около 100 тысяч человек. По данным туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в речное путешествие по этой программе.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Отправляться в поездки можно с 15 марта до 1 июля. Правительство России дополнительно направит на туристический кешбэк 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220414/keshbek-1783502074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туристы, кешбэк, круизы
Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка
Количество бронирований круизных туров по России по программе кешбэка выросло в семь раз
ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Количество бронирований круизов по программе туристического кешбэка за весенний этап продаж выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, с начала года такие путевки уже купили около 100 тысяч человек. По данным туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в речное путешествие по этой программе.
"Сами круизные компании отмечают огромный эффект кешбэка. Если суммарно брать, то не менее 20 процентов круизных туров так будет приобретено", – добавила Догузова.
Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Отправляться в поездки можно с 15 марта до 1 июля. Правительство России дополнительно направит на туристический кешбэк 3,5 миллиарда рублей.