https://ria.ru/20220420/kruizy-1784541661.html

Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка

Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка - РИА Новости, 20.04.2022

Россияне в семь раз чаще стали бронировать круизы по программе кешбэка

Количество бронирований круизов по программе туристического кешбэка за весенний этап продаж выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, заявила глава... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:51

2022-04-20T17:51

2022-04-20T17:51

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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Количество бронирований круизов по программе туристического кешбэка за весенний этап продаж выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.По ее словам, с начала года такие путевки уже купили около 100 тысяч человек. По данным туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в речное путешествие по этой программе.Новый, дополнительный этап продаж туров с кешбэком был запущен как антикризисная мера в полночь по московскому времени в ночь на 15 марта. Изначально окно было с 15 марта до 1 мая, но затем Ростуризм обозначил крайним сроком 9 апреля. Отправляться в поездки можно с 15 марта до 1 июля. Правительство России дополнительно направит на туристический кешбэк 3,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220414/keshbek-1783502074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туристы, кешбэк, круизы