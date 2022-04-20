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Кадыров подтвердил освобождение Кременной в ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/kremennaya-1784526276.html
Кадыров подтвердил освобождение Кременной в ЛНР
Кадыров подтвердил освобождение Кременной в ЛНР - РИА Новости, 20.04.2022
Кадыров подтвердил освобождение Кременной в ЛНР
Бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военными Луганской народной республики (ЛНР) заняли город Кременная в Донбассе в ходе "молниеносного наступления",... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:22
2022-04-20T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 20 апр – РИА Новости. Бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военными Луганской народной республики (ЛНР) заняли город Кременная в Донбассе в ходе "молниеносного наступления", подтвердил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне о взятии Кременной журналистам заявил официальный представитель Минобороны ЛНР Иван Филипоненко.На видео, опубликованном Кадыровым, военнослужащие общаются с местными жителями и обещают им мирную жизнь в ближайшее время."Бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военнослужащими ЛНР заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка. Об этом докладывает &lt;..&gt; помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов. Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты",- написал Кадыров.Он рассказал, что в ближайшее время "бойцам предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для местного населения". "Уверен, в ближайшее время мы освободим и другие близлежащие населенные пункты от приспешников украинской хунты", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783608048.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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луганская народная республика
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Спецотряд "Ахмат" о штурме и освобождении города Кременная и поселка Старая Краснянка
Спецотряд быстрого реагирования "Ахмат" о штурме и освобождении города Кременная и поселка Старая Краснянка
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в мире, луганская народная республика, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:22 20.04.2022 (обновлено: 17:39 20.04.2022)
 
Кадыров подтвердил освобождение Кременной в ЛНР

Кадыров: город Кременная в ЛНР был занят во время молниеносного наступления

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ГРОЗНЫЙ, 20 апр – РИА Новости. Бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военными Луганской народной республики (ЛНР) заняли город Кременная в Донбассе в ходе "молниеносного наступления", подтвердил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне о взятии Кременной журналистам заявил официальный представитель Минобороны ЛНР Иван Филипоненко.
На видео, опубликованном Кадыровым, военнослужащие общаются с местными жителями и обещают им мирную жизнь в ближайшее время.
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"Бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военнослужащими ЛНР заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка. Об этом докладывает <..> помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов. Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты",- написал Кадыров.
Он рассказал, что в ближайшее время "бойцам предстоит разминировать населенные пункты и организовать гуманитарную помощь для местного населения". "Уверен, в ближайшее время мы освободим и другие близлежащие населенные пункты от приспешников украинской хунты", - добавил Кадыров.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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