https://ria.ru/20220420/kosovo-1784607892.html
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово - РИА Новости, 20.04.2022
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:29
2022-04-20T23:29
2022-04-20T23:53
в мире
сша
косово
приштина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
ООН, 20 апр – РИА Новости. Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением ситуации, заявила на заседании Совбеза зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Приштина стала добиваться размещения в крае новой постоянной военной базы США. Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки", - сказала Евстигнеева."Наслышаны о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности", - указала она.
https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html
сша
косово
приштина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, косово, приштина
23:29 20.04.2022 (обновлено: 23:53 20.04.2022)
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
Россия в ООН: планы по новой базе США в Косово противоречат резолюции Совбеза