https://ria.ru/20220420/kosovo-1784607892.html

Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово

Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово - РИА Новости, 20.04.2022

Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово

Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:29

2022-04-20T23:29

2022-04-20T23:53

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ООН, 20 апр – РИА Новости. Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением ситуации, заявила на заседании Совбеза зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Приштина стала добиваться размещения в крае новой постоянной военной базы США. Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки", - сказала Евстигнеева."Наслышаны о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности", - указала она.

https://ria.ru/20211029/kosovo-1756861418.html

сша

косово

приштина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, косово, приштина