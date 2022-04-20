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Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово - РИА Новости, 20.04.2022
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Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово - РИА Новости, 20.04.2022
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово
Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:29
2022-04-20T23:53
в мире
сша
косово
приштина
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением ситуации, заявила на заседании Совбеза зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Приштина стала добиваться размещения в крае новой постоянной военной базы США. Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки", - сказала Евстигнеева."Наслышаны о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности", - указала она.
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в мире, сша, косово, приштина
23:29 20.04.2022 (обновлено: 23:53 20.04.2022)
 
Представительство России в ООН раскритиковало планы по базе США в Косово

Россия в ООН: планы по новой базе США в Косово противоречат резолюции Совбеза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию в корне противоречат резолюции СБ ООН, чреваты обострением ситуации, заявила на заседании Совбеза зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
"Приштина стала добиваться размещения в крае новой постоянной военной базы США. Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки", - сказала Евстигнеева.
"Наслышаны о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности", - указала она.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 14:16
Сербия не может изменить позицию США по Косово, заявил Вучич
 
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