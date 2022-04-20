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Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности - РИА Новости, 20.04.2022
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Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности
Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности - РИА Новости, 20.04.2022
Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности
Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности, это неприемлемо,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:25
2022-04-20T23:43
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности, это неприемлемо, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти."Неприемлемы действия Приштины по отношению к Миссии ООН в Косово. До сих пор не привлечены к ответственности косово-албанцы, причастные к избиению и задержанию 28 мая 2019 года сотрудника Миссии ООН Краснощекова", - сказала Евстигнеева.ООН должна тверже защищать неприкосновенность своих сотрудников в Косово, заявила Анна Евстигнеева."Министерство иностранных дел" Косово 31 декабря объявило персоной нон грата представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке Андрея Антонова, являющегося российским гражданином."Сотрудник миссии Антонов 31 декабря 2021 года решением краевых властей был объявлен персоной нон грата, что явилось грубым нарушением установленных международно-правовых норм. Очевидно, что ООН должна тверже отстаивать неприкосновенность своих представителей в Косово", - сказала Евстигнеева.
https://ria.ru/20201021/kosovo-1580902146.html
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в мире, косово, приштина, оон
23:25 20.04.2022 (обновлено: 23:43 20.04.2022)
 
Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности

Виновные в избиении сотрудника ООН в Косово Краснощекова не привлечены к ответственности

© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике СрбијеРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 апр – РИА Новости. Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности, это неприемлемо, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.
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"Неприемлемы действия Приштины по отношению к Миссии ООН в Косово. До сих пор не привлечены к ответственности косово-албанцы, причастные к избиению и задержанию 28 мая 2019 года сотрудника Миссии ООН Краснощекова", - сказала Евстигнеева.
ООН должна тверже защищать неприкосновенность своих сотрудников в Косово, заявила Анна Евстигнеева.
"Министерство иностранных дел" Косово 31 декабря объявило персоной нон грата представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке Андрея Антонова, являющегося российским гражданином.
"Сотрудник миссии Антонов 31 декабря 2021 года решением краевых властей был объявлен персоной нон грата, что явилось грубым нарушением установленных международно-правовых норм. Очевидно, что ООН должна тверже отстаивать неприкосновенность своих представителей в Косово", - сказала Евстигнеева.
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