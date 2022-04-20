https://ria.ru/20220420/kosovo-1784607407.html

Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности

Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности - РИА Новости, 20.04.2022

Виновные в избиении россиянина в Косово не привлечены к ответственности

Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности, это неприемлемо,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:25

2022-04-20T23:25

2022-04-20T23:43

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ООН, 20 апр – РИА Новости. Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова до сих пор не привлечены к ответственности, это неприемлемо, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая 2019 года был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти."Неприемлемы действия Приштины по отношению к Миссии ООН в Косово. До сих пор не привлечены к ответственности косово-албанцы, причастные к избиению и задержанию 28 мая 2019 года сотрудника Миссии ООН Краснощекова", - сказала Евстигнеева.ООН должна тверже защищать неприкосновенность своих сотрудников в Косово, заявила Анна Евстигнеева."Министерство иностранных дел" Косово 31 декабря объявило персоной нон грата представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке Андрея Антонова, являющегося российским гражданином."Сотрудник миссии Антонов 31 декабря 2021 года решением краевых властей был объявлен персоной нон грата, что явилось грубым нарушением установленных международно-правовых норм. Очевидно, что ООН должна тверже отстаивать неприкосновенность своих представителей в Косово", - сказала Евстигнеева.

https://ria.ru/20201021/kosovo-1580902146.html

https://ria.ru/20220418/serbiya-1784014796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, приштина, оон