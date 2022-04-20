https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784436424.html

За сутки в России госпитализировали 3017 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 3017 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

За сутки в России госпитализировали 3017 заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено почти 9,2 тысячи новых случаев COVID-19, более 3 тысяч человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 223 человека, сообщили... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:03

2022-04-20T11:03

2022-04-20T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За сутки в России выявлено почти 9,2 тысячи новых случаев COVID-19, более 3 тысяч человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 223 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 20 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 017 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,8%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах Федерации, снижение — в 50, ситуация осталась без изменений в 5 регионах."Выявлено 9 195 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 223 человека", — говорится в сообщении. Отмечается также, что в стране за сутки выздоровели 16 200 человек, или на 3,4% меньше по сравнению с 19 апреля.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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