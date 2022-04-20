За сутки в России госпитализировали 3017 заболевших COVID-19
За сутки в России выявили 9195 случаев COVID-19, выздоровели 16 200 человек, умерли 223
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За сутки в России выявлено почти 9,2 тысячи новых случаев COVID-19, более 3 тысяч человек с COVID-19 госпитализированы, умерли 223 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 20 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 017 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 12,8%", — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 30 субъектах Федерации, снижение — в 50, ситуация осталась без изменений в 5 регионах.
"Выявлено 9 195 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 223 человека", — говорится в сообщении. Отмечается также, что в стране за сутки выздоровели 16 200 человек, или на 3,4% меньше по сравнению с 19 апреля.
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