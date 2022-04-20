Рейтинг@Mail.ru
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия" - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/konferentsiya-1784459188.html
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия" - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:23
2022-04-20T12:23
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
патриот
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753792307_0:102:3460:2048_1920x0_80_0_0_cd2d4134a3d7dc824367837d099dc4db.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", сообщили журналистам в Минобороны РФ."В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье состоялось открытие и пленарные заседания в рамках первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия". На церемонии открытия замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу к участникам и гостям", - говорится в сообщении.Как отмечается в приветствии министра, Минобороны уделяет особое внимание сохранению исторической правды, воинских ритуалов и ратных традиций, заботится о проявлении уважения к павшим воинам, установлении имен неизвестных героев, играет важную роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории России."Уверен, что нынешняя конференция станет важным шагом на пути развития военно-мемориальной деятельности, послужит дальнейшей консолидации усилий в отстаивании национальных духовных ценностей и обеспечении преемственности военно-патриотических традиций", - привел Булгаков слова главы военного ведомства."Наша цель сегодня – представить и обобщить результаты военно-мемориальной деятельности в Вооруженных силах, обсудить перспективы и продиктованные новым опытом пути ее дальнейшего развития", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20220420/poteri-1784447318.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753792307_729:0:3460:2048_1920x0_80_0_0_db5b538aed7f1861fa6bbd11cfcf0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, патриот, московская область (подмосковье)
12:23 20.04.2022
 
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"

Минобороны открыло первую международную конференцию "Память сильнее оружия"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в военно-патриотическом парке
Военнослужащий в военно-патриотическом парке - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий в военно-патриотическом парке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье состоялось открытие и пленарные заседания в рамках первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия". На церемонии открытия замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу к участникам и гостям", - говорится в сообщении.
Как отмечается в приветствии министра, Минобороны уделяет особое внимание сохранению исторической правды, воинских ритуалов и ратных традиций, заботится о проявлении уважения к павшим воинам, установлении имен неизвестных героев, играет важную роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории России.
"Уверен, что нынешняя конференция станет важным шагом на пути развития военно-мемориальной деятельности, послужит дальнейшей консолидации усилий в отстаивании национальных духовных ценностей и обеспечении преемственности военно-патриотических традиций", - привел Булгаков слова главы военного ведомства.
"Наша цель сегодня – представить и обобщить результаты военно-мемориальной деятельности в Вооруженных силах, обсудить перспективы и продиктованные новым опытом пути ее дальнейшего развития", - сказал замминистра.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало третий список украинских потерь
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПатриотМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала