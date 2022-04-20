https://ria.ru/20220420/konferentsiya-1784459188.html
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия" - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:23
2022-04-20T12:23
2022-04-20T12:23
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
патриот
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", сообщили журналистам в Минобороны РФ."В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье состоялось открытие и пленарные заседания в рамках первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия". На церемонии открытия замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу к участникам и гостям", - говорится в сообщении.Как отмечается в приветствии министра, Минобороны уделяет особое внимание сохранению исторической правды, воинских ритуалов и ратных традиций, заботится о проявлении уважения к павшим воинам, установлении имен неизвестных героев, играет важную роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории России."Уверен, что нынешняя конференция станет важным шагом на пути развития военно-мемориальной деятельности, послужит дальнейшей консолидации усилий в отстаивании национальных духовных ценностей и обеспечении преемственности военно-патриотических традиций", - привел Булгаков слова главы военного ведомства."Наша цель сегодня – представить и обобщить результаты военно-мемориальной деятельности в Вооруженных силах, обсудить перспективы и продиктованные новым опытом пути ее дальнейшего развития", - сказал замминистра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, патриот, московская область (подмосковье)
Минобороны открыло конференцию "Память сильнее оружия"
Минобороны открыло первую международную конференцию "Память сильнее оружия"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в среду открыл первую международную научно-практическую конференцию по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В конгрессно-выставочном центре "Патриот
" в Подмосковье
состоялось открытие и пленарные заседания в рамках первой международной научно-практической конференции по военно-мемориальной деятельности "Память сильнее оружия". На церемонии открытия замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу
к участникам и гостям", - говорится в сообщении.
Как отмечается в приветствии министра, Минобороны уделяет особое внимание сохранению исторической правды, воинских ритуалов и ратных традиций, заботится о проявлении уважения к павшим воинам, установлении имен неизвестных героев, играет важную роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории России.
"Уверен, что нынешняя конференция станет важным шагом на пути развития военно-мемориальной деятельности, послужит дальнейшей консолидации усилий в отстаивании национальных духовных ценностей и обеспечении преемственности военно-патриотических традиций", - привел Булгаков слова главы военного ведомства.
"Наша цель сегодня – представить и обобщить результаты военно-мемориальной деятельности в Вооруженных силах, обсудить перспективы и продиктованные новым опытом пути ее дальнейшего развития", - сказал замминистра.