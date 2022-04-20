https://ria.ru/20220420/kitay-1784433476.html
Амурским предпринимателям помогут выйти на рынок Китая
Амурским предпринимателям помогут выйти на рынок Китая - РИА Новости, 20.04.2022
Амурским предпринимателям помогут выйти на рынок Китая
В правительстве Приамурья прошла встреча в онлайн-формате, на которой обсудили сотрудничество амурских производителей и "Российской торговой компании" группы... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:55
2022-04-20T10:55
2022-04-20T10:55
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МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В правительстве Приамурья прошла встреча в онлайн-формате, на которой обсудили сотрудничество амурских производителей и "Российской торговой компании" группы ВЭБ.РФ, в частности выход предпринимателей на рынок Китая, пишет портал Amur.info со ссылкой на Минэкономразвития региона.Как отметил заместитель председателя областного правительства Павел Пузанов, сейчас в Приамурье есть уникальная транспортная и логистическая инфраструктура, поэтому так важно расширить возможности для местных экспортёров."Китай продолжает оставаться нашим ключевым внешнеэкономическим партнером – до 90 % торгового оборота Приамурья с зарубежными странами приходится именно на КНР. Рассчитываем, что "Российская торговая компания" окажет дополнительное содействие амурским производителям в выходе на китайский рынок", - добавил Пузанов.Генеральный директор РТК в Китае Артем Шаров рассказал, что компания помогает российским производителям выходить на китайский рынок, а также привлекает инвесторов КНР в проекты ВЭБ.РФ. Отмечается, что на рынок Китая могут выйти также предприятия малого и среднего бизнеса."Для них на начальном этапе особенно актуальны такие аспекты, как поиск партнеров и разработка логистических схем, а также консультации для решения возникающих вопросов на разных этапах внешнеэкономической сделки", - прокомментировал Шаров.
https://ria.ru/20220412/kitayskiy-1783072516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия
МОСКВА, 20 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В правительстве Приамурья прошла встреча в онлайн-формате, на которой обсудили сотрудничество амурских производителей и "Российской торговой компании" группы ВЭБ.РФ, в частности выход предпринимателей на рынок Китая, пишет портал Amur.info со ссылкой на Минэкономразвития региона.
Как отметил заместитель председателя областного правительства Павел Пузанов, сейчас в Приамурье есть уникальная транспортная и логистическая инфраструктура, поэтому так важно расширить возможности для местных экспортёров.
"Китай продолжает оставаться нашим ключевым внешнеэкономическим партнером – до 90 % торгового оборота Приамурья с зарубежными странами приходится именно на КНР
. Рассчитываем, что "Российская торговая компания" окажет дополнительное содействие амурским производителям в выходе на китайский рынок", - добавил Пузанов.
Генеральный директор РТК в Китае Артем Шаров рассказал, что компания помогает российским производителям выходить на китайский рынок, а также привлекает инвесторов КНР в проекты ВЭБ.РФ. Отмечается, что на рынок Китая могут выйти также предприятия малого и среднего бизнеса.
"Для них на начальном этапе особенно актуальны такие аспекты, как поиск партнеров и разработка логистических схем, а также консультации для решения возникающих вопросов на разных этапах внешнеэкономической сделки", - прокомментировал Шаров.